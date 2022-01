Albertini: “Il Milan fa bene a puntare ancora su Zlatan Ibrahimovic”

L'ex giocatore Demetrio Albertini ha parlato della punta svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic. Le sue parole.

Ai microfoni di Tutti Convocati ha parlato l'ex giocatore rossonero Demetrio Albertini. Nei suoi discorsi c'è stato il crac svedese Zlatan Ibrahimovic. Su di lui Demetrio Albertini ha detto: “Se fa bene il Milan a continuare a lavorare per Zlatan Ibrahimovic? Assolutamente sì, Zlatan Ibrahimovic ha ancora molti più pregi che difetti, nonostante l'età. Finchè, almeno, non trovi una punta titolare che possa crescere al fianco del grande centravanti svedese". Queste le parole dell'ex calciatore del Milan Demetrio Albertini in esclusiva ai microfoni di Tutti Convocati.

L'ex attaccante della vecchia signora Nicola Amoruso ha parlato del big match Milan-Juventus di ieri sera a San Siro e ha detto: “Per quanto il Milan di Stefano Pioli sia un miracolo per quello che ha fatto in questi due anni, l’Inter ha una marcia in più rispetto a tutte le altre. La squadra di Simone Inzaghi continuerà a prendere punti squadra lascerà pochi punti in giro a differenza delle altre. I nerazzurri sono i veri favoriti, possono perderlo solo loro”. Queste le parole dell'ex attaccante della Juventus Nicola Amoruso riportate da MilanNews24 in merito alla partita tra Milan e Juventus giocata ieri sera a San Siro e finita zero a zero.