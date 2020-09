Albertini: “Dicono che Tonali mi assomigli, ma siamo di epoche differenti. Milan? Fuori dalle prime quattro”

“Devo essere sincero, sono rimasto davvero sorpreso come un po’ tutti dallo sfogo di Antonio. Penso anche che sia difficile dare un giudizio perché sarei solo superficiale in quanto non conosco i reali motivi che l’hanno spinto a certe affermazioni. Adesso però tutto sembra ricomposto e l’Inter ha tutte le carte in regola per potersi giocare il titolo con la Juventus”.

Capitolo Juventus, vede rischioso passare da un allenatore esperto come Sarri a uno ancora inesperto come Pirlo?

“Andrea sa bene che in questo suo lungo percorso sarà aiutato tantissimo dalla società. L’hanno voluto fortemente e questa sarà una stagione di crescita importante per lui sotto tutti i punti di vista sapendo di avere fiducia illimitata da parte della società. Credo sia più una forzatura per la Juventus che per Pirlo perché quando alleni il rischio è sempre uguale sia nell’allenare campioni che ragazzi giovani dell’under 23. Ripeto, la società sa quello che fa ed è per questo che dico che non vedo incognite in questa scelta che in molti hanno visto come azzardata”.

Lei è favorevole alla riapertura graduale al pubblico degli stadi?

“Sono assolutamente favorevole e senza alcun dubbio. Non vedo perché il calcio non venga considerato come parte integrante della nostra società. Io prendo l’aereo e sono in un luogo chiuso con di fianco delle persone a pochi centimetri di distanza e questo non è un rischio? Capisco la preoccupazione ma con un protocollo ben definito sull’afflusso e il deflusso credo si possa riaprire in maniera graduale gli stadi. Non vedo un rischio così grande, ci sono delle anomalie ma ora siamo tutti più educati con mascherina, con l’igenizzazione della mani e con il distanziamento. Non vedo perché non si debbano riaprire gli impianti ai tifosi dato che sugli spalti si rispetterebbero alla grande le distanze”.

La Serie A sta tornando ad avere appeal oppure è ancora indietro rispetto agli altri top campionati europei?

“Credo che in Italia siamo ancora indietro. Gli stadi sono un problema grosso ed è inutile girarci intorno. A livello di campo CR7 è un valore aggiunto per quanto riguarda la Serie A, perché i due più forti giocatori del mondo sono lui e Lionel Messi e uno abbiamo la fortuna di averlo nel nostro campionato e dunque è motivo di vanto. Penso che il vero problema sia quello di avere all’interno della Lega degli obiettivi comuni tra i 20 club di Serie A. In Spagna, Inghilterra, Germania e da altre parti l’hanno già fatto e quindi posso dire che in Italia siamo ancora indietro rispetto agli altri proprio perché manca la condivisione del progetto di crescita comune”.

C’è qualche giovane centrocampista italiano che le ricorda lei da calciatore?

“In tanti stanno dicendo che Tonali mi somiglia molto per caratteristiche…Io sono contrario alle etichette e i paragoni anche perché ognuno ha il suo stile, il suo modo di giocare e ad esempio io e Tonali abbiamo giocato in due epoche calcistiche differenti. Il calcio è cambiato molto da quanto giocavo io e penso sia difficile fare dei paragoni che lasciano il tempo che trovano”.

Ieri è stato il compleanno di Silvio Berlusconi: che ricordo ha del Cavaliere come presidente del Milan?

“Auguri al presidente e anche Shevchenko dato che era anche il suo di compleanno… Che dire di Berlusconi, quando è arrivato al Milan il primo anno e ha detto ìDiventeremo la squadra più forte del mondo’ e in pochi comprendevano la sua lingua (ride; ndr). Sembrava parlasse un altra lingua ma in realtà ha poi avuto ragione vincendo tutto quello che si poteva vincere. Era un visionario del calcio che ha fatto tutte le cose per bene, non posso che avere un bel ricordo di lui e dei tanti anni trascorsi insieme al Milan. Per quanto concerne Sheva, invece, ricordo le partite, i gol, le esultanze e gli abbracci…è stato un grandissimo calciatore ed è un grandissimo amico”.

Ha qualcosa in programma in questo momento a livello sportivo?