AIC, Calcagno: “Protocollo unica via per tutelare la salute e portare avanti il campionato”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Umberto Calcagno, vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori, si è espresso sul protocollo stilato per il calcio e che, in occasione di Juve-Napoli, non è stato applicato: “Come ribadito dal Ministro Spadafora e dal Presidente Federale Gravina, oggi il protocollo è l’unica modalità corretta per tutelare la salute dei calciatori e preservare la regolarità dei campionati. Juventus-Napoli? Non posso entrare nel merito della questione, anche perché c’è un’indagine federale in corso. Sono comunque certo che non sarà lasciato nulla al caso; il fatto che ci si prenda qualche giorno in più per valutare bene la situazione mi lascia assolutamente sereno”.