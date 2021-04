Agenda rossonera, gli impegni del Milan per aprile

APRILE: LA STAGIONE ALLA RESA DEI CONTI Tutti i campionati entrano nel vivo: tante partite emozionanti e impegnative ci aspettano È qui che si decide la stagione. Dopo l’ultima sosta per gli impegni delle nazionali – tra Europei U21,...

Redazione Il Milanista

APRILE: LA STAGIONE ALLA RESA DEI CONTI

Tutti i campionati entrano nel vivo: tante partite emozionanti e impegnative ci aspettano

È qui che si decide la stagione. Dopo l'ultima sosta per gli impegni delle nazionali - tra Europei U21, qualificazioni ai Mondiali 2022 e alla Coppa d'Africa 2022 - ecco che torna il campionato: dieci giornate al termine, di cui cinque si giocheranno proprio nel mese di aprile. Sampdoria, Parma, Genoa, Sassuolo e Lazio: cinque delicati appuntamenti per non perdere di vista gli obiettivi stagionali. Ecco il programma del mese di aprile della Prima Squadra Maschile:

SERIE A

Milan-Sampdoria: sabato 3 aprile ore 12.30, Stadio San Siro - 29° giornata

Parma-Milan: sabato 10 aprile ore 18.00, Stadio Ennio Tardini - 30° giornata

Milan-Genoa: domenica 18 aprile ore 12.30, Stadio San Siro - 31° giornata

Milan-Sassuolo: mercoledì 21 aprile ore 18.30, Stadio San Siro - 32° giornata

Lazio-Milan: lunedì 26 aprile ore 20.45, Stadio Olimpico - 33° giornata

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Due soli impegni nel mese di aprile, ma dal grande peso specifico. Dopo il Derby vinto in rimonta contro l'Inter, le rossonere di Mister Ganz torneranno in campo in Serie A il 18 aprile contro il Napoli: servono tre punti per blindare il secondo posto e avvicinarsi alla Champions League. Il sabato successivo, 24 aprile, ecco la Semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter: un altro Derby, in cui è obbligatorio vincere per ribaltare la sconfitta dell'andata per 2-1.

SERIE A

Milan-Napoli: domenica 18 aprile, TBD, CS Vismara - 18° giornata

COPPA ITALIA FEMMINILE

Milan-Inter: sabato 24 aprile, ore 12.30, CS Vismara - Ritorno Semifinali

PRIMAVERA

Un mese davvero tosto, impegnativo. La Primavera rossonera torna in campo domani, venerdì 2 aprile, contro l'Atalanta per continuare a coltivare il sogno playoff. Il livello sarà alto per tutto il mese di aprile: dopo l'Atalanta arrivano in serie la Juventus, il Torino e il Sassuolo. La formazione di Mister Giunti è chiamata a mostrare la versione migliore per confermarsi nelle zone nobili della classifica.

PRIMAVERA 1

Atalanta-Milan: venerdì 2 aprile, ore 15.00, C.S. Bortolotti di Zingonia - 17° giornata

Milan-Juventus: sabato 10 aprile, ore 13.00, CS Vismara - 18° giornata

Milan-Torino: sabato 17 aprile, ore 13.00, CS Vismara - 19° giornata

Sassuolo-Milan: sabato 24 aprile, ore 17.00, Stadio E. Ricci - 20° giornata