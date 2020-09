Ag.Szoboszlai: “Dominik non si muove da Salisburgo”

MILANO – E’ stato corteggiato per mesi dal Milan e da altre società italiane e straniere, ma alla fine Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 del Salisburgo, ha deciso di restare un altro anno nella squadra austriaca. A confermarlo è direttamente il suo procuratore, Matyas Esterhazy, con alcune dichiarazioni rilasciate a gianlucadimarzio.com: “Abbiamo deciso di continuare questo percorso in Austria, Dominik vuole giocare di nuovo la Champions League col Salisburgo. La sua scelta è definitiva e non cambierà in questa sessione di calciomercato”.