Ag Calhanoglu: “Meeting positivo. Continuiamo a lavorare: siamo in fase di negoziazione”

MILANO – Al termine dell'incontro odierno a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e Gordon Stipic, agente di Calhanoglu, per trattare il rinnovo del numero 10, il procuratore del turco ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb. Ecco le sue parole: "E' stato un meeting positivo. Siamo in fase di negoziazione, vediamo, ci stiamo lavorando e lo faremo ancora. Per questo ci terremo in costante contatto per futuri appuntamenti con la dirigenza del Milan"