Affaticamento per Bonucci. Salterà Milan-Juve del 23 gennaio

Il difensore bianconero ha accusato un risentimento e tornerà a disposizione dopo la sosta. Salta la gara contro il Milan.

Brutte notizie in casa Juve . Il club bianconero ha perso un tassello fondamentale della sua formazione. Leonardo Bonucci ha accusato un risentimento durante la giornata di ieri e tornerà in campo solo dopo la sosta delle nazionali. Il difensore salterà così la gara di domani sera contro l’ Udinese e il big match contro il Milan, in programma il 23 gennaio alle 20:45 allo stadio San Siro.

Ad annunciarlo è stato proprio l’allenatore Massimiliano Allegri , intervenuto durante la conferenza stampa di oggi alla vigilia del match contro i friulani. Come riportato da TuttoMercatoWeb, queste sono le parole del tecnico bianconero: "Bonucci ieri ha avuto un risentimento e lo ritroveremo dopo la sosta. La rosa della Juventus è questa e dobbiamo andare avanti così per centrare i primi quattro posti. Siamo lavorando bene e stiamo crescendo come squadra".

Notizia nefasta per i bianconeri, meno per il Milan. I rossoneri infatti non avranno come avversario uno dei difensori più forti del nostro campionato. A impensierire invece mister Pioli sono le condizioni di Fikayo Tomori. Il difensore inglese verrà sottoposto oggi pomeriggio in artroscopia per la lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Il suo stop dovrebbe durare circa un mese. Se così fosse, Tomori sarebbe costretto a saltare le gare contro Spezia (17 gennaio), Juventus (23 gennaio), Inter (6 febbraio) e i quarti di Coppa Italia contro Lazio o Udinese (9 febbraio). Il suo ritorno in campo potrebbe avvenire il 13 febbraio per la gara contro la Sampdoria o il 20 febbraio per la sfida con la Salernitana. Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.