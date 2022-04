Aebischer: “Mihajlovic mi sta insegnando tanto, ieri bella prestazione”

Il giocatore del Bologna Michel Aebischer ha parlato ieri sera al termine della gara pareggiata contro il Milan

Redazione Il Milanista

Alla fine della partita pareggiata dal Bologna ieri sera contro il Milan ha parlato il giocatore del Bologna Michel Aebischer che ha detto: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma ci sono state occasioni da entrambe le parti, abbiamo fatto una bella prestazione e avremmo anche potuto vincere. Portiamo a casa un punto importante e siamo molto contenti. Viviamo ogni gara come una finale, vogliamo lottare per fare più punti possibili, non sempre è facile ma siamo un buon gruppo”.

Ancora le parole di Michel Aebischer

“A Bologna sto bene, oggi è stata la mia prima gara da titolare, ho provato a fare il meglio e sono contento della mia prestazione. Mihajlovic mi sta insegnando soprattutto la tattica, da lui ho imparato che nel calcio italiano la fase difensiva è un aspetto da non trascurare anche per noi centrocampisti. Il punto di oggi è un nostro regalo per il mister che sta lottando: noi lottiamo in campo per lui”. Queste le parole a fine partita del giocatore del Bologna Michel Aebischer.

Alla fine del match di ieri ha parlato anche il giornalista Angelo Mangiante

Sul proprio profilo Twitter ha parlato il noto giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante che ha scritto: "Finisce 0-0 e può accadere contro un Bologna chiuso e solido dietro. Il Milan ha tirato tanto, 33 tiri in totale, ma solo 7 in porta. È mancata la brillantezza nelle conclusioni. Ma andrei cauto con le critiche. Basta aprire la classifica. Il Milan è sempre primo in classifica". Questo il pensiero del noto giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante.

Di Milan-Bologna ha parlato anche Costacurta

Billy Costacurta ha parlato a Sky Sport e ha detto: "Il Milan ha fatto una buona partita ma è mancata lì davanti. Giroud e i tre trequartisti non sono stati tra i migliori in campo. Il Milan ha creato ma è stato impreciso e ciò che viene richiesto agli attaccanti non è stato soddisfatto". Queste le sue parole.