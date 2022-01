Adriano ed il goal di mano nel derby: “Il tocco non era intenzionale”

L' ex centravanti nerazzurro Adriano è tornato a parlare del goal di mano nel derby della Madonnina contro il Milan.

Adriano ex stella nerazzurra, è stato intervistato ai microfoni di Tuttosport, dove ha parlato anche del Derby della Madonnina contro i rossoneri. Vediamo le parole del brasiliano. "Giocare un derby lascia dei ricordi che uno porta con sé per tutta la vita. Ma quello contro i rossoneri dei miei connazionali Dida e Kakà è stato semplicemente grandioso. Abbiamo vinto per 3-2 e ho segnato due gol, una delle quali al 47esimo del secondo tempo. Semplicemente fantastico. Il gol con la mano? Devo dire che nemmeno la Lega italiana mi sospese o prese provvedimenti. Qualora poi quel pallone fosse stato toccato col braccio, non era comunque intenzionale. L’Inter anche quest’anno ha grandi possibilità di conquistare lo scudetto. Per quanto riguarda il match contro il Milan spero ovviamente che vincano i nerazzurri. Ma in una partita di questa importanza e così particolare, può succedere di tutto".