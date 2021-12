“Adrenalina” il nuovo libro di Ibrahimovic. E su Materazzi…

Il solito Ibra incide nella vittoria del Milan al Ferraris. Oggi lo svedese ha annunciato sui social l'uscita del suo libro "Adrenalina".

Ibra non ha mancato di criticare pesantemente Materazzi per il modo che aveva di giocare: "Entrava per farti male. Aveva una strategia personale per innervosire l’avversario. Quando uno non è abbastanza bravo nel gioco, ricorre a tutti i mezzi per imporsi. Era il suo stile. Ma se certe cose le fai a me, io non le dimentico, perché mi resta qualcosa dentro nel petto che non passa", questo l'estratto pubblicato oggi da "La Stampa". Lo svedese si riferisce alla brutta entrata dell'ex Inter nel 2005, quando vestiva la maglia dei bianconeri, che lo costrinse ad abbandonare il campo. Ma Ibra non ha dimenticato l'accaduto e 5 anni dopo in un derby di Milano si vendicò con una bruttissima entrata che mandò Materazzi all'ospedale.