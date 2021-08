Adli verso la fumata bianca. Arrivo in settimana

La trattativa per Yacine Aldi procede bene e la fumata bianca potrebbe arrivare già nella giornata di oggi.

Redazione Il Milanista

Il Milan è prossimo a chiudere la trattativa con il Bordeaux per Yacine Adli. Un'affare che porterà nelle casse del club transalpino almeno10 milioni di euro per il ragazzo cresciuto nelle giovanili del PSG. Decisivi saranno i bonus che il club di via Aldo Rossi inserirà nella trattativa. Il ragazzo piace al management rossonero soprattutto per la sua capacità di saper giocare sia da trequartista, sia da centrocampista davanti la difesa.

E quale segnale sulla vicina fumata bianca del trasferimento di Yacine Adli al Milan era arrivato già prima di Ferragosto. Un segnale lanciato dal Presidente del Bordeaux Gerard Lopez. Il numero uno dei Girondini, infatti, durante la conferenza di presentazione del giovane difensore Timothée Pembélé, arrivato dal PSG, ha dichiarato: “Mancano delle cose sulle quali bisogna essere allineati. Non è fatta, ma è chiaro che c’è interesse di tutte le parti”. Per poi aggiungere: "Se arriveremo a un accordo, allora si farà. Altimetri saremo felici di tenere Yacine con noi".

Tutto sembra procedere verso la tanto attesa fumata bianca tanto che nell'esordio stagione Adli ha giocato appena 20 minuti. Secondo gli ultimi rumors il ragazzo arriverà a Milano nel corso di questa settimana. Un'accelerata fondamentale affinché Maldini e Massara possano regalare a Stefano Pioli il ragazzo. Perché i rossoneri per l'esordio in campionato contro la Sampdoria, dovranno fare a meno di Franck Kessié infortunato. Senza dimenticare che Bennacer non è al ancora al meglio per i problemi dovuti al Covid.

L'arrivo del giovane francese sarà ossigeno per la mediana rossonera visto che Krunic non può giocare davanti alla difesa, nonostante i tentativi estivi di Pioli, e Pobega potrebbe presto partire in prestito.