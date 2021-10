Adli a Telefoot: “Se chiama Maldini, non ci pensi troppo”

Ecco le parole ai microfoni di Telefoot del promesso sposo rossonero Yacine Adli, giovane centrocampista in prestito al Bordeaux

Durante l'ultima sessione di mercato il Milan si è assicurato le prestazioni di Yacine Adli. Una trattativa non facile quella con Bordeaux. Alla fine la quadra della trattativa è stata trovata con l'acquisto e il prestito stagionale del classe 2000 ai Girondini, come si legge nel comunicato del club di via Aldo Rossi di agosto:

Il giovanissimo centrocampista, promesso sposo al Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del programma della tv trasmissione Telefoot. Adli ha parlato della trattativa che lo ha portato all'ombra del Duomo: "Quando Maldini ti chiama per spiegarti che un grande club come il Milan ti desidera, non c'è bisogno di pensarci troppo. E' un orgoglio, considerando da dove sono arrivato; non avrei mai immaginato una cosa del genere".