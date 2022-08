Addio Vecchi, ex portiere del Milan: il cordoglio del club rossonero

È scomparso oggi Villiam Vecchi, ex storico portiere del Milan ed ex preparatore atletico dei portieri rossoneri.

Redazione Il Milanista

È scomparso oggi, all’età di 73 anni, Villiam Vecchi, ex portiere del Milan ed ex preparatore dei portieri rossoneri. Con la maglia del Diavolo è stato prima la riserva di Cudicini, ma poi è diventato titolare nel 1972/73. Con i rossoneri ha vinto lo scudetto nel 1968, una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, due Coppe delle Coppe e due Coppe Italia. Era in campo durante la finale della Coppa delle Coppe, quando il Milan vinse contro il Leeds a Salonicco. Proprio questa partita è stata ricordata dal club meneghino nel messaggio di cordoglio, che la società ha deciso di pubblicare sui suoi canali social.

Ecco di seguito il post pubblicato dal Milan sul profilo Twitter: “Sempre vicino al Milan, sempre rossonero. L’eroe di Salonicco continuerà a parare da lassù. Commozione infinita in tutti i milanisti per la scomparsa di Villiam Vecchi. Condoglianze alla famiglia del nostro storico numero 1 e Mister dei portieri Campioni d’Europa 2003 e 2007”. Vecchi si era ritirato dal calcio giocato nel 1982 e aveva intrapreso la strada per diventare preparatore dei portieri. È stato proprio lui ad allenare i portieri rossoneri dal 2001 al 2010 con Carlo Ancelotti in panchina. Tra i suoi allievi spicca in particolare il nome di Dida.

Sempre con Ancelotti in panchina, ha ricoperto lo stesso ruolo di preparatore anche al Real Madrid, dal 2013 al 2015. In passato ha lavorato anche alla Juventus, al Parma e alla Reggiana. Dal 2016 aveva deciso di tornare a casa in Emilia Romagna, dove ha ricoperto il ruolo di supervisore della preparazione dei portieri nel settore giovanile della Reggiana. Ha continuato a collaborare con il club anche dopo il fallimento societario, dato il forte legame che lo legava al club. Se ne va “l’eroe di Salonicco”, che ai tempi non era un portiere alto ma molto reattivo, che in maglia rossonera ha vinto tutto quello che c’era da vincere.