Adani: “Sbaglio o volevano la testa di Pioli? Su Massimiliano Allegri…”

Lele Adani, opinionista, si è così espresso alla BoboTV su Piolie Allegri: "Sbaglio o volevano la testa di Pioli?! Io non ho mai sentito in due anni Allegri chiedere scusa, anzi: Allegri aveva le scuse, nel senso di alibi, e venivano anche accettate. Eppure la Juve è forte, visto che i due centrali, per esempio, sono stati convocati dal Brasile".