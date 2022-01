Adani:” Botman da Milan. In attacco serve un giocatore importante”

Lele Adani, noto giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni sul mondo rossonero a 360 gradi presso La Gazzetta dello Sport.

DIFESA:"Un difensore serve, anche perché Romagnoli è in scadenza e non si sa cosa succederà. A me piace Kalulu e può essere una soluzione futuribile, ma credo che l’aggiunta di un mancino in più farebbe alzare subito il livello. I nomi? Botman è completo, da Milan. Un’idea può essere anche Senesi del Feyenoord".