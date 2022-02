Adani consiglia il Milan: “Sarebbe il giocatore perfetto per i rossoneri”

L'ex giocatore e ora commentatore televisivo Daniele Adani ha parlato di Milan ai microfoni della Bobo TV

Redazione Il Milanista

In esclusiva alla Bobo TV ha parlato Lele Adani. L'ex difensore dell'Inter e del Brescia e ora commentatore televisivo per la Rai consiglia il Milan sul mercato e dice: “Per me il giocatore perfetto per questo Milan è quello che l’Inter ha dato in prestito alla Sampdoria. Lo puoi fare, eh… L’Inter lo dà in prestito e poi tornerà, ma quanto l’Inter lavorerà su Sensi? Secondo me il Milan può andare a prendere Stefano Sensi. Lui si sposa bene con il calcio di Pioli". Queste le parole di Lele Adani alla Bobo Tv.

Anche Luca Antonini ha parlato di Milan

L'ex giocatore di Milan e Genoa Luca Antonini ha parlato in esclusiva a Milan TV e ha detto: “Mi fido del metodo di lavoro di Paolo Maldini e Massara. Hanno creduto che la squadra non andasse toccata nel mercato invernale. Spendere soldi tanto per spenderli, in particolare per il difensore, è senza senso. La rosa ha dimostrato di essere matura. Per me il Milan ha fatto una scelta giusta”. Queste le parole di Luca Antonini in esclusiva a Milan TV.

Massara ha parlato di Rafael Leao

Direttamente da Milanello ha parlato Massara che in occasione della premiazione di Rafael Leao per le sue 100 presenze in rossonero ha detto: “Rafael Leao ha iniziato un percorso due anni e mezzo fa, il 25 agosto del 2019 in Udinese-Milan e che si è completato domenica anche con un bel gol. Con l’augurio di giocarne molte altre, complimenti Rafa”. A rispondere a Massara è stato proprio Rafael Leao che ha detto: “Grazie a tutti. Sono molto contento di essere arrivato alle 100 presenze con questa maglia, speriamo di vincere qualcosa di importante quest’anno”. Queste le parole del giocatore portoghese del Milan Rafael Leao dopo essere stato premiato per aver raggiunto le 100 presenze con la maglia del Milan.