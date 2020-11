Acquafresca: “Ibrahimovic mi ha impressionato più di Ronaldo”

MILANO – Robert Acquafresca ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Juvenews.eu. L’ex giocatore del Cagliari, tra i tanti argomenti affrontati, ha risposto alla domanda chi sia meglio tra il rossonero Zlatan Ibrahimovic e il bianconero Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole: “Ibra senza dubbio. Ronaldo è rimasto fuori per il Coronavirus, è entrato ed ha fatto subito doppietta. Su Ronaldo ormai non c’è più da stupirsi, cosi come per Ibra. Solo che per lo svedese c’è l’età che fa impressione, per questo ti dico che mi ha sorpreso di più. La cosa fondamentale è che entrambi siano in Serie A, vuol dire che il calcio italiano sta tornando ad avere l’appeal di una volta”.