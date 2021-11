acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 10 novembre 2021

Ecco la rassegna stampa rossonera tratta direttamente dal sito del Milan, acmilan.com, di oggi 10 novembre 2021.

Redazione Il Milanista

Milan, la rassegna stampa del 10 novembre 2021

"Con la pubblicazione delle notizie nella rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità".

Con la pubblicazione delle notizie nella rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità".

IBRA SI GESTISCE (Gazzetta dello Sport)

In Svezia Zlatan è gestito con prudenza, tanto che probabilmente partirà dalla panchina nella prima partita di qualificazione mondiale contro la Georgia per poi essere titolare con la Spagna. La prima, domani alle 18.00, sarà in trasferta a Batumi. Per la seconda gara di domenica sera a Siviglia servirà invece Zlatan.

IL CHIARIMENTO DI LEÃO (Gazzetta dello Sport)

Leão preferisce Ronaldo a Ibra? Su Twitter chiarisce. Rafael Leão ha parlato dal ritiro del Portogallo, e dopo, via social, ha corretto il tiro su una risposta. "Più felice di lavorare con Ibra o con Ronaldo? Con CR7, lo ammiro molto". Poco dopo su Twitter ha spiegato che è felice di giocare con entrambi, senza alcuna preferenza.

BRAHIM E LA SVEZIA DI IBRA (Corriere dello Sport)

Ci sarà pure Brahim Díaz, domenica a Siviglia per sfidare Zlatan. Il girone B delle qualificazioni al Mondiale si colora anche di rossonero, con Brahim che arriva in nazionale dopo aver giocato ovunque, nella trequarti di Pioli: "Spero di fare la mia parte anche in nazionale: giocare qui è un sogno che si avvera", ha detto ieri Díaz.

"PENSO SOLO AL MILAN" (Tuttosport)

Il futuro di Brahim Díaz? Ancora al Milan. Il ragazzo cresciuto nel Malaga non pensa a un ritorno al Real Madrid, non pensa a nessun'altra squadra. Vuole restare a Milano: "Ora gioco di più, mi sento importante e questo mi dà motivazione e fiducia. Devo solo pensare a giocare e mostrare le mie qualità, il resto arriverà da solo".

DIBATTITO PUBBLICO SUL NUOVO STADIO (Corriere della Sera)

A oggi la strada che l'aula di Palazzo Marino sembra intenzionata a imboccare sul nuovo stadio di Milan e Inter è quella del dibattito pubblico, che non è meno radicale rispetto al referendum. Tra oggi e domani, il capogruppo di Europa Verde, Carlo Monguzzi presenterà la delibera per dare il via libera al dibattito pubblico.

OGGI IL PREMIO LIEDHOLM A STEFANO PIOLI (Il Giorno)

Nuovo importante riconoscimento per il tecnico rossonero Stefano Pioli che oggi a mezzogiorno riceverà a Cuccaro Monferrato il premio Liedholm. Riconoscimento motivato "per lo stile e l'eleganza prima da calciatore e poi da allenatore e per la serietà e la serenità nell'affrontare critiche e momenti difficili incontrati nella propria carriera. Senza mai ricercare alibi", spiega il comitato organizzatore.

ARRIGO SACCHI E IL DERBY DI IBRA (La Stampa)

Arrigo Sacchi su Zlatan: "Oggi gioca per la squadra ed è recuperato al collettivo. È straordinario, forse nel Derby poteva essere cercato un po' di più. Difficile, in generale, trovare un calciatore d'esperienza che sappia essere generoso e intelligente: io a Rimini avevo Frosio, una volta venne ad allenarsi con 39 di febbre".

FENOMENO COLOMBO (Tuttosport)

Lorenzo Colombo alla SPAL in questi primi tre mesi di stagione ha già cinque gol all'attivo in 12 partite. Ibrahimovic non sarà eterno e Giroud ha comunque 35 anni. Dunque, tra mercato e talenti allevati in casa e mandati a maturare in piazze idonee, le cose potrebbero cambiare già nel corso della prossima estate.

ASSALTI MONDIALI (Tuttosport)

Kessie e Bennacer si giocano l'accesso ai playoff per il mondiale. Il regista algerino, dopodomani, scenderà in campo contro Dijbouti mentre il 16 andrà in scena lo scontro diretto con il Burkina Faso. Il rientro di Bennacer a Milanello sembra essere più semplice di quello di Kessie, ma entrambi ci saranno per la sfida con i viola.

DUE SETTIMANE PER TRE RINNOVI (Il Giorno)

Nelle due settimane di stop la società vuol provare a chiudere i discorsi relativi ai rinnovi di Bennacer, Leão e Hernández. I colloqui procedono, c'è fiducia di poter blindare tre calciatori da tempo al centro del progetto tecnico. Vero, il terzetto è in scadenza nel 2024 ma l'obiettivo è portarli tutti al 2026, per evitare brutte sorprese.