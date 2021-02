acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 9 febbraio 2021

Milan, la rassegna stampa del 9 febbraio 2021

IL FUTURO È UN ANNO IN CHAMPIONS (Gazzetta dello Sport)

Paolo Maldini conferma a beIN Sports: “Sul rinnovo Ibra ci ha detto che dipenderà dal suo corpo, se continua così non vedo perché non possa essere con noi l’anno prossimo”. I numeri del contratto non sono ancora sul tavolo, ma ci sono tutte le condizioni perché nel futuro possano essere studiati e condivisi.

IL PROGETTO VINCENTE? I NOSTRI GIOVANI (Corriere dello Sport)

Il DT del Milan Paolo Maldini soddisfatto dell’andamento del club e della squadra: “Avevo scommesso sulle qualità di Theo Hernández, ogni giorno lo spingo a puntare più in alto. Il Milan con la politica dei giovani e dei costi controllati è partito un anno prima rispetto a quanto accaduto nel mondo con la pandemia”.

IL FUTURO DIPENDE DA LUI (Tuttosport)

Paolo Maldini protagonista di una intervista a beIN Sports: “Se Ibra continua così non vedo perché non possa essere con noi l’anno prossimo. Attualmente abbiamo tre giocatori in scadenza e abbiamo anche i contratti in scadenza nel 2022, ma è una prassi normale, la speranza è di trovare un accordo”.

ÇALHANOĞLU, RITORNO SHOW (Corriere dello Sport)

Fuori per quattro gare, mezz’ora con il Crotone. E con Çalhanoğlu in campo la musica è cambiata. Il turco è la mente del Milan: detta i tempi ai compagni e crea occasioni da rete. Pioli lo considera una pedina fondamentale. Nell’arco di 70 secondi il trequartista ha fornito due assist vincenti a Rebić.

ÇALHANOĞLU RE DEGLI ASSIST (Leggo)

Non solo Ibra, il Milan si gode il magic moment del talento turco. E ora manca solo la firma del rinnovo in rossonero. È il migliore sul fronte degli assist, insieme a Mkhitaryan della Roma: 8 assist in Serie A e due nelle qualificazioni di Europa League, per un totale di 10 passaggi vincenti in questa stagione.

ARMANI E MILAN, IL MESSINA PENSIERO (Repubblica)

Ad Ettore Messina anche il Milan sta dando grandi soddisfazioni: “Sono molto contento per l’allenatore, per l’ambiente, per Paolo Maldini. Siamo davanti a un periodo di stabilità costruttiva grazie alla fiducia data a queste persone senza arrivare a ribaltare tutto”.

COME TE NON C’É NESSUNO (Gazzetta dello Sport)

Ecco l’uomo Zlataniano. Grinta, carisma e gol a raffica: Ibrahimović senza età, è lui l’oro del Milan. Fenomeno di tecnica e di cervello, a 39 anni sembra un ragazzino. Zlatan Uomo Vitruviano del pallone: per ora è sua la migliore media gol della Serie A, con 14 gol in 11 gare.

AC MILAN PRESENTA THE STUDIOS (Pubblicom Now)

AC Milan ha annunciato la nascita di The Studios: Milan Media House, innovativo hub di produzione e distribuzione mediatica di proprietà, che rappresenta l’emblema del processo di digitalizzazione intrapreso dal club dopo l’arrivo della nuova proprietà. Milan attivo su diverse piattaforme, fra Twitch e TikTok.

L’ALLUNGO DI DAZN (Gazzetta dello Sport)

Offerta più ricca da parte di DAZN e nuova tecnologia. Le big di Serie A sono d’accordo, giovedì si sceglie. Per i diritti tv del calcio italiano 2021-2024 si arriva a 910 milioni di euro. Cairo: “Il nostro calcio ha valore”. Tim potrebbe supportare DAZN: le OTT in Italia sono in crescita.

IL CUORE DI SERGIO BATTE ANCORA (La Provincia)

Bel gesto della squadra del Crotone che si trovava a Milano per la sfida con il Milan. La squadra calabrese si stringe attorno alla figura del preparatore Sergio Mascheroni, che aveva lavorato per 14 anni al Milan. Maglie rossoblù per i figli, un gagliardetto alla moglie. E l’applauso dei tifosi.