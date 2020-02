acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 9 febbraio 2020

Milan, la rassegna stampa del 9 febbraio 2020

IBRAHIMOVIĆ OK, REBIĆ SULLA FASCIA (Gazzetta dello Sport)

Lo svedese ce la fa, a centrocampo brutte notizie: il Milan ha poche opzioni. Zlatan è sceso in campo ieri col gruppo e ha sciolto gli ultimi dubbi: sarà in campo dal primo minuto. Il 4-4-1-1 del Milan vedrà Rebić sulla fascia e Çalhanoğlu più avanzato alle spalle di Ibra: potrà essere anche un 4-2-3-1.

PIOLI: IL MILAN SARA’ BATTAGLIERO (Corriere dello Sport)

Il tecnico rossonero conosce il valore del derby: “In campo dovremo essere compatti e mai lunghi, siamo in salute. Bisogna essere positivi, stiamo recuperando. Conte no, non lo invidio”. Pioli spera che il suo Milan questa sera contro l’Inter abbia quella faccia, la faccia di Ibra.

PIOLI INDICA LA VIA “IN CAMPO COME IBRA” (Tuttosport)

Dagli occhi della tigre di Gattuso agli occhi di Ibrahimović. Anzi, ancora di più, tutto il volto. Stefano Pioli, alla vigilia del derby, ha indicato quale debba essere lo spirito e l’espressione del Milan per la partita di questa sera. Altri temi solo sfiorati da Pioli: “Spalletti? Chi pensa al passato e al futuro si gode poco il presente…”.

DERBY, CHI BEN COMINCIA DI SOLITO VINCE (Gazzetta dello Sport)

L’importante è partire con il piede giusto: i grandi ci sono riusciti. Prendiamo Andriy Shevchenko, l’incubo degli interisti: segnava sempre nei derby e ha fatto gol fin dal primo derby che ha giocato. Andò molto bene anche a Wesley Sneijder. Il derby di Milano è stato per anni il palcoscenico degli artisti del pallone.

CALHA A SUPPORTO DI ZLATAN (Corriere dello Sport)

Ibra sì, questa sera sarà in campo contro l’Inter. Solo, solitario, ma si spera non isolato quale unica punta dell’attacco milanista. Ibrahimovic si è preparato in maniera molto meticolosa per questo derby. Çalhanoğlu dovrà fare da schermo alle ripartenze di Brozović.

IL PIANO DI PIOLI (Corriere della Sera)

Una mezza rivoluzione tattica. I rossoneri migliorati dal mercato cercano l’Europa. Giochi di guerra. Ma è il derby, bellezza, ogni arma è buona, anche la cara vecchia pretattica. Non a caso in conferenza stampa Pioli aveva dribblato il tema Ibra. Leao ancora troppa leggera, fiducia piena nel totem all’inizio e poi si vedrà.

CONTE NON SI FIDA “IL MILAN VALE DI PIU’” (Repubblica)

Conte e Pioli hanno preparato una sfida molto tattica, con rispettive correzioni sui sistemi di gioco che erano ormai canonizzati. Il rebus Eriksen da una parte, i numeri di Çalhanoğlu dall’altra. “Non sarà l’ultimo derby del vecchio Meazza”, ha detto il sindaco Sala. Inter preoccupata per le frasi di Tuchel su Icardi.

PIOLI, LA FACCIA DI IBRA PER CAMBIARE DAVVERO VOLTO (Il Giornale)

In una contabilità tutta a favore dell’Inter, a vantaggio dei rossoneri c’è solo il dato parziale dei 2 punti in più raccolti nelle 5 partite del 2020. Il Milan non sarà attrezzato per competere con Lazio e Atalanta per la Champions, ma non è nemmeno così malmesso da finire nel retrobottega del campionato.

HANDA NON RISCHIA, PADELLI IN PORTA (Gazzetta dello Sport)

Sloveno in panchina con Stanković jr, sì al 3-5-1-1, ma Sanchez spera ancora. Le sensazioni di Samir Handanović ieri ad Appiano non erano positive e non si è allenato con il pallone, dopo un colloquio con lo staff tecnico. Per Daniele Padelli la seconda presenza consecutiva in Serie A.

DOUGLAS COSTA SI FERMA DI NUOVO (Tuttosport)

Il brasiliano Douglas Costa si è fermato di nuovo e giovedì sera sarà sicuramente soltanto spettatore a San Siro in coppa Italia contro il Milan. Nella semifinale di andata di coppa Italia contro i rossoneri, dal canto suo, tornerà in porta il veterano Gianluigi Buffon.

