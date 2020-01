acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 7 gennaio 2020

Milan, la rassegna stampa del 7 gennaio 2020

SOS DI PIOLI: “IL GOL TALLONE D’ACHILLE” (Gazzetta dello Sport)

Il Milan non riesce proprio a segnare: “70 palloni in area Samp, ci sono mancate qualità e fiducia”. Tutto in un pomeriggio: euforia e frustrazione. Quaranta minuti di Zlatan non sono stati sufficienti a curare il Milan. La forma di mal di gol è acuta.

PIOLI A MUSO DURO: “TROPPO ANSIOSI” (Corriere dello Sport)

Mentre Ranieri sorride (“La mia Samp quasi perfetta”), Stefano Pioli è teso a fine gara: “Dopo la batosta contro l’Atalanta c’era anche una certa ansia nel voler tornare a vincere. Era un aspetto mentale che mi aspettavo dalla mia squadra”. A Pioli, Ibra è piaciuto.

IBRA, 39 MINUTI DI LAMPI: “ORA VOGLIO AIUTARE” (Tuttosport)

La seconda vita in rossonero del fuoriclasse svedese non è iniziata con il botto, ma la sua presenza in campo ha comunque regalato nuove speranze: “Bisogna capire come tirar fuori le potenzialità di questa squadra. Il rapporto con i tifosi mi dà motivazioni”.

SPRAZZI DI IBRA: “CHE EMOZIONE MA VOLEVO IL GOL” (Gazzetta dello Sport)

Lo hanno accolto a braccia aperte e lui avrebbe voluto esultare proprio così “Con il gesto di Dio sotto la curva”. Le altre dichiarazioni di Zlatan: “Manca fiducia, a Leao ho spiegato cosa deve fare. Questo Milan può rialzarsi”.

IBRA GIÀ RIFERIMENTO DEI BABY ROSSONERI (Corriere della Sera)

Ibra più saggio, rincuora Leão (che lo ringrazia). Ibra: “Il gol arriverà, quando ti arriva l’occasione devi andarci per ammazzare”. Condizione atletica ancora deficitaria, ma identico a sé stesso nell’incutere timore reverenziale negli avversari.

IL TOTEM DI IBRA (Repubblica)

Nelle pagelle di Repubblica 7 a Donnarumma e 6 a Ibra: “Colloca il suo totem in mezzo all’area distribuendo assist, porta peso e centimetri in dote a una squadra che ne ha terribilmente bisogno”. Il voto più basso, 4, a Suso.

ZLATAN: “SOGNAVO IL GOL” (Il Giornale)

Lo svedese gioca sotto ritmo ma per la squadra. E ha scelto Leão come partner in avanti. Dopo le occasioni della Sampdoria, Ibrahimović è intervenuto per rianimare una squadra in difficoltà tattica. Zlatan si è mosso da leader, cercando di spianare la strada ai suoi.

L’EX RADUCIOIU: “IBRA CI RIPORTERÀ IN ALTO” (Il Giorno)

In coda, mischiato fra le migliaia di tifosi rossoneri, c’è anche Florin Raducioiu che da poco più di un anno fa parte dello staff degli osservatori rossoneri: “Oggi sono qui per rivedere Zlatan, con la speranza che presto il Milan torni in alto”.

LA SAMP SFIORA IL COLPO A SAN SIRO (Il Secolo XIX)

Pari a San Siro: il Diavolo spinge, la Samp sciupa. Il Milan fa la partita. Doria attento in difesa e pronto a ripartire in contropiede. Gabbiadini e Vieira sprecano occasioni. Primo zero a zero stagionale in trasferta per la Sampdoria.

TODIBO, IL DS MASSARA: “CI SONO ALTRE PISTE” (Il Giorno)

A fare il punto della situazione è stato il ds rossonero Frederic Massara: “Non c’è stato nessun blitz, stiamo valutando se ci sono le possibilità per rinforzarci ulteriormente. Todibo è un giocatore interessante e verificheremo se si creeranno le condizioni”.

