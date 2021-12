acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 6 dicembre 2021

Ecco la rassegna stampa rossonera tratta direttamente dal sito del Milan, acmilan.com, di oggi 6 dicembre 2021.

Milan, la rassegna stampa del 6 dicembre 2021

TRA LIVERPOOL E BUDGET (Gazzetta dello Sport)

La qualificazione agli ottavi permetterebbe una crescita tecnica e dei ricavi. La percentuale dell'incasso da reinvestire sul mercato dipenderà anche dalle occasioni che si presenteranno. Quando Kjær si sarà ristabilito dall'infortunio al ginocchio, avrà 33 anni: si potrebbe cercare un titolare del futuro e non una semplice alternativa.

APPELLI PER LA CHAMPIONS (Corriere dello Sport)

"Una battaglia da combattere fino all'ultima goccia di sudore. Perché noi siamo tornati a casa ed è li che vogliamo stare". È la frase scelta dal Milan sui social in vista della partita di domani sera a San Siro. Se Leão starà bene giocherà lui, e anche il portoghese carica: "Tifosi, martedì contiamo su di voi, insieme siamo più forti!".

ZLATAN "VOGLIO VINCERE" (Gazzetta dello Sport)

Il Diavolo ha perso pezzi in attacco (Giroud, Rebić, Pellegri) e leader morali e tecnici in difesa (Kjær): ora più che mai ha bisogno di compattarsi attorno al proprio totem e tentare un colpo da vecchio Milan. Avanti in Champions, con Ibra si può. Ospite da Fabio Fazio, Ibra: "Servirà una grande partita. Dobbiamo credere in noi stessi".

GLI OBIETTIVI DI ZLATAN (Corriere dello Sport)

Il contratto dello svedese scade a giugno prossimo ma negli ultimi giorni il fuoriclasse rossonero sta lanciando sempre messaggi: "Voglio giocare il più possibile e finché avrò adrenalina giocherò. Mettiamo pressione al Milan per il rinnovo e spero di rimanere in rossonero per tutta la vita. Ho ancora degli obiettivi raggiungere".

"COL LIVERPOOL SERVE ADRENALINA" (Tuttosport)

Zlatan ha parlato di Maldini ("Ho giocato contro di lui e ora sono col figlio, magari in futuro giocherò col figlio di Daniel"), Ancelotti ("Quando è andato via dal Psg mi ha detto di non chiamarlo più mister, ma amico"), il suo cane Red ("Non mi considera quando lo chiamo, ma è il mio migliore amico") e i figli: "Sono tutto".

LA GRANDE AMAREZZA DI GANZ (Tuttosport)

"Spiace molto per come abbiamo perso: abbiamo disputato un primo tempo davvero bruttissimo". Il tecnico del Milan, Maurizio Ganz, dopo la netta sconfitta incassata nel Derby. "L'Inter ha colpito su nostri errori. Dobbiamo lavorare bene in settimana perché domenica a Torino ci aspetta un'altra battaglia con la Juventus".

ROSSONERI, ASSALTO ALL'EUROPA (Corriere della Sera)

Il Milan non faceva 38 punti nelle prime 16 partite dal 2003/04, anno dello scudetto di Ancelotti. Sabato a Udine servirà la terza vittoria di fila, in modo da conservare il primato fino allo scontro col Napoli, ma ora la testa deve andare al Liverpool. Una mano la darà San Siro sold out, ma utilissima sarà anche la sempre più spiccata capacità del Milan di andare a segno con più giocatori, ben 14.

IL MILAN HA PIÙ OPZIONI (Repubblica)

Paolo Condò: "Il Milan capolista gioca meglio dell'anno scorso, perché gli uomini di valore che ha perso sono un grande portiere, peraltro sostituito assai bene, e un trequartista come Çalhanoğlu, che in rossonero alternava periodi importanti ad altri piuttosto anonimi. Pioli si è visto aggiungere un difensore forte, Tomori, e in proprio ha cresciuto tre talenti di evidente spessore: Tonali, Leão e Brahim Díaz.

SANTI ROSSONERI (Il Giornale)

Il Diavolo accende un cero a Sant'Ambrogio perché mai come nella notte di domani avrà bisogno di un miracolo. Anche se i ceri dovrebbero essere due, visto che un solo miracolo, quello di battere lo scatenato Liverpool di questi tempi potrebbe non bastare. Il secondo miracolo dovrebbe infatti arrivare da Porto-Atletico.

LA NOTTE PIÙ LUNGA PER MILANO (Il Giorno)

Il Super green pass sarà richiesto pure ai tremila tifosi dei Reds che sbarcheranno all'ombra della Madonnina per Milan-Liverpool: le nuove regole anti-contagi valgono anche per loro; chi non dimostrerà di avere i requisiti verrà bloccato direttamente in aeroporto. Quelli che andranno in centro verranno costantemente monitorati