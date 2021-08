acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 6 agosto 2021

Ecco la rassegna stampa quotidiana a tinte rossonere del 6 agosto 2021, fornita da acmilan.com, sito ufficiale del Milan

Milan, la rassegna stampa del 6 agosto 2021

GIROUD GIOCHI ANCHE TU (La Gazzetta dello Sport)

Giroud si è preso il Milan e ora lo cambia. Pioli ha iniziato a sperimentare un nuovo modulo per garantire il posto al francese, che può coesistere con Ibra: quanto entra lui il 4-2-3-1 pioliano si trasforma in un 4-4-2. C'è un nodo in fascia, ma con Ziyech si risolverebbe. Il capitale Giroud va fatto fruttare.

IBRAHIMOVIĆ SI SCALDA (La Gazzetta dello Sport)

Un montaggio con il volto diviso, metà Ibra e metà diavolo, una story su Instagram che lo ritrae in maglia Milan, accompagnato dai messaggi "Sto tornando per voi" e "Presto": il rientro si avvicina e Zlatan Ibrahimović lo ha annunciato così sui social. Il 39enne svedese sta recuperando dopo l'intervento al ginocchio.

MESSAGGIO ALLA SQUADRA (Corriere dello Sport)

Ibra freme per rientrare. In una partita come quella di domenica, poi, avrebbe fatto l'impossibile pur di esserci. Real Madrid-Milan è un possibile antipasto della prossima Champions League. L'escluso di lusso è proprio Ibra, il cui rientro comunque si avvicina: "Sto arrivando per te", il suo messaggio social di ieri.

LA PREPARAZIONE PROSEGUE (Corriere dello Sport)

Chi spera di far parte della gara austriaca contro il Real è Simon Kjær, che si allena con i compagni da lunedì scorso. Il centrocampo rossonero in ogni caso sarà ancora sperimentale. Kessie deve ancora riprendere il lavoro col gruppo, Bennacer è sempre alle prese con il Covid.

CORSA CONTRO IL TEMPO (Tuttosport)

Ottimismo per Kessie, dopo l'incontro fra le parti, la situazione sembra essersi sbloccata. Il Milan si è avvicinato sensibilmente alle richieste del calciatore. Hauge pronto a volare in Germania per firmare il contratto con l'Eintracht. Lo Spezia sonda il terreno per Krunić, ma il bosniaco parte solo se si può monetizzare.

ANCORA UNA PROVA DA LEADER (Tuttosport)

Il Milan continua a cercare sul mercato un centrocampista di primo livello, lo spagnolo dimostra giorno dopo giorno che quel ruolo può essere suo. Brahim Díaz studia da cigno. Oggi il numero 10 appare sicuro di sé, in campo chiede palla, contro il Valencia è stato un protagonista assoluto.

PRIMAVERA, VOGLIA DI RISCATTO (Il Giorno)

È iniziata ufficialmente la nuova stagione per il Milan baby allenato da Federico Giunti. La squadra fino all'11 agosto sarà in ritiro a Chatillon, in Valle d'Aosta. La società si muove per il classe 2003 Warren Bondo centrocampista del Nancy. Addio da parte di capitan Brambilla approdato al Cesena.

POBEGA CRESCE E IL CLUB RIFLETTE (La Gazzetta dello Sport)

Le mosse a centrocampo, serve un rinforzo da affiancare a Bennacer, Kessie e Tonali: Tommaso Pobega studia da mediano, se non convince si tornerà su Bakayoko. A Valencia, Pioli non ha mai spostato Pobega dalle sue nuove zolle. E se il Milan il quarto centrocampista ce l'avesse già in casa?

MALDINI STA MATURANDO (Tuttosport)

Daniel Maldini non è più solo una riserva e ora deve capire cosa sia meglio per la sua carriera. A Valencia per lui quarantacinque minuti positivi, da esterno d'attacco. A Daniel piace attaccare, piacciono le sfide. Dopo sette presenze in Serie A in due stagioni, Maldini ha fatto anche quattro gare in Europa League.

SÌ DEL GOVERNO, CLUB ACCONTENTATI (La Gazzetta dello Sport)

Ok agli stadi aperti al 50%, anche se resta l'obbligo del Green Pass e i posti saranno a scacchiera. Tolto il vincolo del metro di distanziamento. Per i palazzetti la capienza sale fino al 35%. Secondo il presidente federale Gravina si tratta di un "segnale di fiducia verso il calcio".