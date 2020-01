acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 5 gennaio 2020

Milan, la rassegna stampa del 5 gennaio 2020

PIOLI: “IBRA? CI PARLO E NASCONO IDEE” (Gazzetta dello Sport)

Visti da Veltroni. L’intervista a Pioli: “Regole, gioco e gol: è ora di fare il Milan”. Non solo: “Adesso dobbiamo essere bravi a sfruttare Ibra nel modo giusto, non usarlo come scudo, come giustamente ha detto Boban. Per dimenticare l’Atalanta serve un cambiamento di rotta radicale”.

“CONTRO ZLATAN COME CON LA JUVE” (Corriere dello Sport)

Ranieri sicuro della presenza di Ibra in Milan-Sampdoria: “Ibrahimović darà più forza al Milan, noi non dovremo fare certi errori”. Ha anche scherzato il tecnico blucerchiato: “Certamente non è una grande cosa trovare proprio Ibra come sorpresa nella calza della Befana…”.

IBRA SCALPITA, MA GIOCA PIĄTEK (Tuttosport)

Il polacco titolare, poi a gara in corso toccherebbe a Zlatan. Questo direbbe la logica visto che non gioca da ottobre: ma l’entusiasmo e la voglia di calcare l’onda potrebbero produrre in extremis il sorpasso. Piątek in amichevole ha reagito bene, segnando una doppietta. Ma pesa la volontà di Ibra.

IBRA, DOPO IL MILAN ANCHE LA SVEZIA? (Gazzetta dello Sport)

Il ct Andersson: “È il benvenuto”. In un’intervista con il sito Fotbollskanalen, il ct svedese Janne Andersson ha spiegato: “Se Zlatan vuole tornare mi può sempre chiamare”. Dopo l’Europeo del 2016, Ibra aveva dato l’addio alla Nazionale di cui era anche capitano.

TODIBO HA DETTO SÌ (Corriere della Sera)

Milan e Barcellona discutono la formula. Firme vicine, il difensore arriverà in prestito. Todibo non vuole recidere il cordone ombelicale con il Barcellona visto che fra un anno smetterà Piquè. Può arrivare a Milano in prestito con diritto di riscatto e di controriscatto a favore dei catalani.

TODIBO DICE SÌ AL MILAN (Repubblica)

Il viaggio del ds del Milan Ricky Massara a Barcellona è stato proficuo: il difensore Jean-Clair Todibo si è convinto ad accettare il prestito al Milan almeno fino a fine stagione. Ora si lavora all’intesa con il club blaugrana.

IBRA SULLA BOCCA DI TUTTI (Il Giornale)

Ranieri, Mihajlović, Fonseca: tutti parlano di Ibra. Sinisa: “Da me si sarebbe divertito di più”. Il giallorosso: “Dà visibilità”. In ogni caso toccherà a Ranieri l’onore e l’onere di dargli il benvenuto nel nostro campionato: “Porterà mentalità vincente in una squadra caparbia”.

“CHE GIOIA GIOCARE CON RE ZLATAN” (Il Giorno)

Il giorno speciale della Rhodense. Raspelli, mister della squadra che milita in Eccellenza racconta le emozioni dell’amichevole con i rossoneri a Milanello: “Vedere da vicino un big come lui è incredibile, ha parlato con tutti”.

IL MILAN, TANTI CLUB, 4 MONDIALI: IL MAESTRO TABAREZ (Gazzetta dello Sport)

A tu per tu con… Tabarez: “Ma quali computer, il calcio resta sempre equilibrio e collettivo. Come sto? Ovviamente non miglioro, ma già non peggiorare è un’ottima cosa. La Garra charrua? Fa riferimento a una tribù indigena che era in Uruguay prima della conquista spagnola”.

ESPLODE LA IBRAMANIA A MILANO (Sport)

Il quotidiano catalano: “Ibrahimović è stato accolto a Milano come un idolo. Lo svedese ha ancora voglia di soffrire e non è andato al Milan per fare la mascotte. Anzi, si è detto felicissimo di essere tornato a casa, come ha dichiarato dopo aver preso la maglia numero 21”.

