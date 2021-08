acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 31 agosto 2021

La rassegna stampa direttamente dal sito del Milan della giornata di oggi.

Milan, la rassegna stampa del 31 agosto 2021

LA PROVA DEL 9 (Gazzetta dello Sport)

Giroud, San Siro ti guarda. Il centravanti francese deve sfatare un tabù e decollare col Milan. Durante la sosta per lui solo Milanello, l'ex Chelsea non sarà in Nazionale: affinerà l'intesa anche con Ibra. Stasera per lui comincia un'altra storia: a 34 anni, 11 mesi e una manciata di giorni scopre San Siro e il Milan.

PIOLI FA IL CT (Corriere dello Sport)

Il tecnico rossonero affronta il Cagliari e chiede ai suoi di tenere il passo dell'Inter: "L'accostamento tra noi e l'Italia di Mancini è appropriato, in fatto di entusiasmo. Quello può permetterci di andare oltre le nostre qualità, per raggiungere obiettivi più alti delle potenzialità".

"TOCCA AI TIFOSI" (Tuttosport)

Pioli, la vera sfida è San Siro, dopo i tanti punti persi in casa un anno fa: "Il calore dei tifosi è fondamentale, ci saranno più stimoli. Noi non siamo più una sorpresa, le rivali sanno cosa fare. I risultati in trasferta sono stati sbalorditivi e sarà difficile ripeterli. Per questo dobbiamo migliorare il rendimento casalingo".

MILAN A CACCIA DEL BIS (Corriere della Sera)

Non saranno in centomila come recitavano le canzoni d'epoca, ma stasera a San Siro sarà comunque una notte da ricordare: alla fine si arriverà ben oltre i 32mila spettatori e si andrà vicini alla soglia massima di 37mila. Per Oliviero, come ormai tutti lo chiamano a Milanello, sarà l'occasione per sfatare il tabù della maglia numero 9.

LA CONTESTAZIONE A DONNARUMMA (Tuttosport)

Tanta voglia di stadio, si va verso l'esaurito su base Covid per la sfida di stasera. Ma ieri striscioni e minacce per l'ex portiere, preoccupazione per quando l'Italia giocherà a Milano il 6 ottobre. Gli striscioni sono arrivati anche sul telefonino di Gigio e spifferi narrano che il ragazzo non l'abbia presa bene.

TRA GREEN PASS E RISCHIO CODE (Il Giornale)

Per la sfida tra rossoneri e Cagliari controlli digitali agli ingressi. Riapre anche il museo. Il Milan ha introdotto una nuovo sistema di controllo digitale dei biglietti per velocizzare l'accesso all'ingresso, con l'obiettivo di ridurre al minimo gli assembramenti. Il personale di controllo avrà palmari digitali.

IL MERCATO IN USCITA (Tuttosport)

Secondo Radioestadio, il Getafe avrebbe presentato una nuova proposta a Maldini per Castillejo: prestito con obbligo di riscatto. A breve la risposta positiva. L'altro giocatore che ha ancora qualche speranza di poter lasciare Milanello prima della fine delle trattative, è Andrea Conti chiuso anche da Florenzi.

FAIVRE, ADDIO BREST (Gazzetta dello Sport)

Rossoneri più vicini per il francese Faivre che, convocato per Strasburgo, non si è unito ai compagni. Uno strappo difficile da ricucire con i francesi. Per quanto riguarda Jesús Corona assente con il Porto, il Milan non è l'unico club sulle tracce del giocatore. Intanto ieri sera Bakayoko è sbarcato a Linate.

FAIVRE, PRESSING ROSSONERO (Corriere dello Sport)

Il Milan continua a pensare al 23enne Romain Faivre, il più vicino ai rossoneri. Junior Messias resta sullo sfondo. Ieri intanto è arrivato Tiémoué Bakayoko che sosterrà le visite mediche oggi. In uscita, il Getafe è tornato alla carica per il prestito con l'obbligo di riscatto del 26enne Samu Castillejo.

NUOVO MILAN PER STUPIRE ANCORA (Tuttosport)

Le rossonere di Maurizio Ganz ricominciano dal Verona, l'ultimo avversario della scorsa stagione. Il mercato ha rivoluzionato la rosa. Obiettivi chiari: dare fastidio alla Juventus. Nella rosa del Milan tutte convocate tranne Claudia Mauri, sottoposta a intervento chirurgico in artroscopia per ripulire la cartilagine del ginocchio sinistro.