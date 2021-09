Acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 30 settembre 2021

La rassegna stampa rossonera di oggi, con tutti i principali quotidiani sportivi che stamane parlano di Milan

Redazione Il Milanista

Con la pubblicazione delle notizie nella rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

MILAN HAI RAGIONE, L’UEFA FERMERÀ ÇAKIR (Gazzetta dello Sport)

Sfuriata dopo le sviste, l'UEFA fermerà Çakır. Lo stile è british, ma Gordon Singer lo usa per affilare la punta della freccia da scoccare. Una freccia intinta nell'ironia, se usata ad arte può essere più velenosa e tagliente di mille polemiche strillate: "Avevo invitato gli arbitri, ma non li vedo...". Il club prepara un documento ufficiale.

MILAN TARTASSATO, AFFONDO DELLA PROPRIETÀ (Corriere dello Sport)

La proprietà americana non si è mai pronunciata fino a oggi sugli aspetti di campo, preferendo sempre un atteggiamento riservato. Ma dopo il rigore ingiusto subito dpi Milan contro l'Atlético Madrid, Gordon Singer con humor inglese e signorilità ha lasciato intendere che il club non ha affatto gradito il trattamento avuto in Europa dall'arbitro Çakır.

UEFA, QUEL RIGORE NON ANDAVA CONCESSO (Corriere della Sera)

La notizia è che anche per l'UEFA quello dell'arbitro Çakır è stato chiaramente un errore: il rigore che ha deciso Milan- Atlético Madrid non c'era. Il principale responsabile viene considerato il varista Bitigen. I vertici non escludono di fermare per un po' arbitro e assistente.

SCARONI E SINGER TRA RABBIA E IRONIA (Tuttosport)

Gordon Singer ha preferito liquidare la questione con una battuta. Ai piani alti di casa Milan, il presidente Scaroni ha scelto di non commentare: "Non parlo mai degli arbitri, è un argomento che va lasciato da parte. Certo, essere sconfitti è sempre doloroso, però ho visto una bella squadra, combattiva e resiliente".

FONDAZIONE MILAN E LA MUSICA NELLE SCUOLA (Tuttosport)

'Restore the Music' è arrivato in Italia, per abbracciare il Milan e la sua Fondazione. Un progetto che combatte la povertà educativa utilizzando la musica e lo sport. Un progetto che arriva in Italia grazie alla donazione della Fondazione della famiglia Singer, con il supporto dei giocatori rossoneri e la guida attenta di Fondazione Milan.

STRUMENTI MUSICALI IN REGALO AGLI STUDENTI (Il Giorno)

Fondazione Milan e 'Restore The Music', in particolare verranno modellati e potenziati gli indirizzi musicali di tre scuole elementari e medie della periferia milanese, tramite la donazione di una serie di strumenti musicali e di un percorso formativo ad hoc, con l'obiettivo di avvicinare alla musica un maggior numero di studenti.

SAN SIRO, I "NI" DI SALA COSTANO CARO (Libero)

"Sul nuovo stadio basta con i "ni". Se è un no a Milan e Inter, lo dicano subito, altrimenti rischiamo di pagare cari i tentennamenti. Rischiamo di ristrutturare inutilmente il Meazza per la cerimonia olimpica e avere il nuovo impianto "quasi finito" di fianco. Uno spreco di soldi che non comprenderei". È l'avvertimento del viceministro delle Infrastrutture Alessandro Morelli al sindaco Beppe Sala.

DA DIAVOLETTI A DIAVOLI VERI (Gazzetta dello Sport)

Il Milan deve stare tranquillo e non disperdere energie psicofisiche nel caso Çakır. In Champions la squadra ha duplicato la prestazione apprezzata contro la Lazio in campionato, finché c'è stata parità numerica, ha strapazzato l'Atlético Madrid campione di Spagna. Tanti giocatori sono saliti di livello, da Brahim Díaz e Leão a Bennacer e Tonali. Classifica bugiarda.

LIBRI, FRANCO BARESI SI RACCONTA (Gazzetta dello Sport)

"Forse qualcosa cambia tra i campetti improvvisati di campagna e i migliori stadi del mondo, ma io sono sempre rimasto lo stesso". La storia della sua straordinaria carriera raccontata in prima persona da Franco Baresi nel suo primo libro: “Libero di sognare”, in libreria da oggi per Feltrinelli.

FLORENZI, IL GINOCCHIO FA MALE (Tuttosport)

Il ginocchio sinistro di Alessandro Florenzi e un fastidioso dolore. Il giocatore nella giornata di oggi effettuerà degli esami approfonditi nella clinica romana di Villa Stuart. Il professor Mariani valuterà lo stato del ginocchio e deciderà se consigliare a Florenzi una terapia conservatrice o propendere per un'operazione in artroscopia.