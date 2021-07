acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 3 luglio 2021

Ecco la rassegna stampa del 3 luglio 2021 dii principali quotidiani italiani sul Milan, tratta dal sito ufficiale rossonero

OGGI ULTIMO CONTATTO (Gazzetta dello Sport)

Tonali sarà del Milan, al Brescia vanno Olzer e Colombo. Ieri incontro fra le parti, in giornata nuovo appuntamento in attesa dell'ok di Elliott. I 35 milioni pattuiti un anno fa sono stati scontati. Ultima distanza su parte fissa e bonus. Colombo inizierà il raduno con i rossoneri, poi potrà partire.

IL 31 LUGLIO CONTRO IL NIZZA (Gazzetta dello Sport)

Non c'è solo la data del raduno, fissata per il prossimo 8 luglio a Milanello. Ora si sa anche quando i rossoneri giocheranno in amichevole: per il 31 dello stesso mese è già fissato un test internazionale contro il Nizza, in programma all'Allianz Riviera, lo stadio della società rossonera francese.

CORSA A OSTACOLI (Tuttosport)

Nuovo rinvio per Sandro Tonali, ma si dovrebbe chiudere nel weekend. Il giocatore, rassicurato nei giorni scorsi da Maldini, preme per l'accordo e non vuole andare il 7 luglio al raduno del Brescia ma il giorno 8 a quello del Milan. Per Bakayoko tempi più lunghi. Il Milan lo riaccoglierebbe come vice Kessie ma il Chelsea non fa sconti.

TRA DALOT E ODRIOZOLA (Tuttosport)

Il Manchester United non molla la sua posizione su Diogo Dalot, che interessa al Real Madrid, e così il Milan potrebbe accelerare i discorsi per arrivare ad Álvaro Odriozola con la formula del prestito. Si lavora anche sul possibile inserimento di un diritto di riscatto.

IL GIOIELLO DAMSGAARD (Leggo)

Mikkel Damsgaard, gioiello della Sampdoria, piace a Paolo Maldini che in lui vede un giocatore di grande futuro. Per il presidente Ferrero l'esterno d'attacco blucerchiato vale oggi 35 milioni, una cifra che il Milan può raggiungere solo con qualche cessione o con l'inserimento di qualche contropartita tecnica.

NUOVO SAN SIRO OCCASIONE DA NON PERDERE (Il Giorno)

Le parole di Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, che scende in campo a fianco di Inter e Milan per chiedere che il Comune dia il via libera al progetto del nuovo San Siro presentato dai club: "Per la città di Milano la riqualificazione dell'intera area di San Siro è una opportunità da non perdere, il quartiere ormai da troppi anni è privo di identità".

APRIRE SUBITO GLI STADI (Corriere della Sera)

La Serie A minaccia la serrata. Al termine di una infuocata riunione in cui i presidenti lamentano perdite economiche per il Covid e chiedono il ritorno del pubblico negli stadi, la Lega A ha diffuso un nota in cui chiede un incontro urgente con il presidente Draghi, visto il danno di 1 miliardo e 200 milioni di euro patito dal calcio.

IBRA, ALTRI SEGRETI (Tuttosport)

Un secondo libro su Ibra sarà pubblicato in autunno con la Champions League in pieno svolgimento. "In questo libro - ha raccontato il protagonista - svelo tutto il resto: cosa ho imparato dalla vita. A 40 anni ho voglia di svelare il mio io più profondo al mondo".

IBRA, UNA STAR ANCHE AL CINEMA (Gente)

Il campione svedese ha pubblicato in anteprima sui social le prime immagini di "I am Zlatan", il film che racconta la sua vita. La presentazione ufficiale della pellicola è prevista per il 10 settembre a Stoccolma. Il nuovo film segue di sei anni il primo, "Becoming Zlatan", che però era un documentario.

TASSOTTI "CREDIAMO NELL'IMPRESA" (Gazzetta dello Sport)

Il vice Ct dell'Ucraina gloria rossonera, le parole di Mauro Tassotti su Sheva: "Andriy vive tutto con grande responsabilità, è un idolo nel suo Paese. È certamente più nervoso adesso da allenatore di quando era giocatore. Paolo, Ambro e altri nostri ex compagni sono stati molti carini e ci hanno fatto tanti complimenti".