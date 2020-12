acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 29 dicembre 2020

Milan, la rassegna stampa del 29 dicembre 2020

IBRAHIMOVIĆ E IL BOSCO (Gazzetta dello Sport)

Ibra nella sua Svezia si è comprato anche un bosco da tre milioni. Casa dolce casa: Zlatan acquista una proprietà da mille ettari ad Are, località montana al confine con la Norvegia dove ha già una villa vicino a Copperhill Mountain. Intanto il Milan lo aspetta: in campo da metà gennaio.

MILAN CACCIA ALLA PUNTA (Gazzetta dello Sport)

Vice Ibra ma non solo, Jović l’opzione Real poi l’opzione Scamacca e spunta Edouard. Il club pronto a cogliere tutte le opportunità. La punta del Madrid piace e la stima è ricambiata. L’attaccante in forza al Genoa è una ipotesi, come quella riguardante il francese del Celtic.

EDOUARD L’ULTIMA IDEA (Tuttosport)

Caccia al vice Ibra: l’attaccante del Celtic entra fra i candidati, Maldini progetta un colpo alla Hauge per Odsonne Edouard, 23 anni, 69 gol in 133 partite in Scozia in 3 anni. Fisico imponente, può essere un investimento anche in ottica futura, oltre che nell’immediato aspettando Ibrahimović.

NUOVO MERCATO E VECCHI OBIETTIVI (Corriere della Sera)

Il Milan per difendere il primato è intenzionato a prendere almeno un giovane difensore centrale e un mediano. Anche se forse farebbe bene a insistere per l’attaccante. Per il difensore i nomi in agenda sono due: Simakan dello Strasburgo e Kabak dello Schalke 04, più il primo del secondo.

SIMAKAN IL PRIMO RINFORZO (Repubblica)

Il primo rinforzo di gennaio per il Milan capolista potrebbe essere Mohamed Simakan, 20 anni, francese dello Strasburgo, cresciuto nell’Olympique de Marseille, difensore centrale. È un pallino del dt rossonero Paolo Maldini e con il giocatore l’accordo economico è ad un passo.

KJÆR ESSENZIALE (Corriere dello Sport)

Con o senza Kjaer, per il Milan fa tutta la differenza del mondo, o quasi, Basta guardare i numeri: il danese ha saltato le ultime 5 gare di campionato e il Diavolo ha incassato 8 reti. Lo stesso numero di quelle subìte nelle 9 giornate precedenti, con l’ex Atalanta sempre titolare.

KJAER SCALDA I MOTORI (Tuttosport)

Il danese Kjær è l’unico che potrebbe recuperare per Benevento. Ibrahimović, Bennacer e Gabbia: la strada per il ritorno in campo dopo gli infortuni non è ancora stata ben definita. Simon Kjær è segnalato in buone condizioni e ha continuato a lavorare anche nei giorni scorsi per essere a disposizione alla ripresa.

LA SERENITÀ DI PIOLI (Il Giorno)

La semplicità e la tranquillità di Pioli, anche quando le ombre di Rangnick si affacciavano in primavera su Milanello, sono state tanto sorprendenti quanto fondamentali. Perché quel Milan che gioca bene a calcio con incredibile facilità e senza smettere di stupire, è lo specchio del suo allenatore.

GIGIO E ÇALHA IL MILAN STRINGE (Corriere dello Sport)

Se Donnarumma non si vede con una maglia diversa da quella del Milan, non è da meno Çalhanoğlu. Dopo l’incontro avvenuto prima di Natale, pare che le distanze si siano ridotte. Da venerdì prossimo potranno firmare liberamente con un club qualsiasi. Non c’è questo pericolo, ma bisogna fare in fretta.

IL BENEVENTO PROVA A INGAGGIARE CUTRONE (Tuttosport)

Il Benevento riprende oggi gli allenamenti, Inzaghi ha già affrontato da avversario il Milan da allenatore del Bologna quando al Dall’Ara finì 0-0. Un obiettivo di mercato per le Streghe è Patrick Cutrone che alla Fiorentina non vive momenti esaltanti. Molto più incerto l’arrivo di Pinamonti.

