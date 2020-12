acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 28 dicembre 2020

Milan, la rassegna stampa del 28 dicembre 2020

GAZIDIS: “SOGNARE SI PUÒ” (Gazzetta dello Sport)

Milan a tutto Gaz. L’intervista a Ivan Gazidis: “È un Milan senza limiti come Ibra: il suo futuro lo decideremo insieme. Non voglio porre freni ai tifosi. Il mercato? Saranno scelte coerenti, non prenderemo qualcuno tanto per farlo. Il mio lavoro è portare il club verso una visione futura per creare opportunità e orgoglio”.

FORUM CON L’A.D. ROSSONERO (Gazzetta dello Sport)

Ivan Gazidis: “Elliott è una proprietà diversa da quelle che hanno caratterizzato alcuni club italiani in passato. Non c’è un cronoprogramma in termini di obiettivi, non ci sono limiti temporali in merito alla gestione del club da parte di Elliott. Io credo in Maldini perché guarda avanti e abbraccia nuove cose”.

“NOI SENZA LIMITI” (Gazzetta dello Sport)

Ivan Gazidis: “Pioli è un uomo di una profondità straordinaria. È arrivato in un momento complicato, con una sfida complicata davanti. Ma lui fa le cose in modo semplice, fa sembrare tutto facile anche quando non lo è. In nessun momento né io né Maldini né Massara abbiamo pensato che fosse tutto finito”.

“MILAN, NON SMETTERE DI SOGNARE” (Corriere dello Sport)

Ai microfoni della Rai il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini: “Sono molto pratico e realista, ma i sogni a volte ti permettono di arrivare dove non pensavi di arrivare. Sarà un mercato magari creativo, magari alla ricerca di qualche opportunità, ma non stravolgeremo la squadra che nel 2020 ha dimostrato di essere competitiva”.

RITORNA KESSIE, ATTESA ZLATAN (Corriere dello Sport)

La ripresa degli allenamenti a Milanello è prevista mercoledì 30 dicembre, quando il gruppo rossonero comincerà a preparare la trasferta di Benevento in programma il 3 gennaio. Per la prima del 2021, il Milan dovrà fare a meno di Theo Hernández ma recupererà Kessie e potrebbe riabbracciare anche Kjær.

NESSUNO A SINISTRA VALE THEO (Tuttosport)

Rispetto a quando lo convinse Paolo Maldini a Ibizia, oggi Theo Hernández vale tre volte tanto. A inizio stagione sembrava giocare con il freno a mano tirato, ma oggi corre per diventare il terzino più forte del mondo. Ha segnato contro il Parma e la Lazio i gol decisivi per mantenere il primato.

DALOT CERCA IL RILANCIO (Tuttosport)

Il portoghese sarà titolare a Benevento al posto dello squalificato Theo. Fino ad oggi, Dalot ha giocato una sola partita da fenomeno, a sinistra, in Europa League. Ma resta lui la prima alternativa sia a destra che a sinistra. Su di lui Pioli ha sempre fatto affidamento, sia per far rifiatare Calabria che Theo Hernández.

IL MILAN È ELEGANTE E TECNICO (Corriere della Sera)

Mario Sconcerti: “Non è facile dire dove sia la forza reale del Milan. Si diceva che il Milan fosse Ibrahimović, poi si è capito che il Milan era anche di più. La caratteristica di fondo del Milan è la facilità con cui gioca bene a calcio. Non ha supereroi ma tutti giocatori tecnici, che lo portano con facilità dentro l’area”.

“PIOLI SCELA GIUSTA” (Il Giorno)

Paolo Maldini orgoglioso del suo Milan: “Mi rende felice per la maniera di giocare, la sua maniera di essere, il suo coraggio, cose che abbiamo chiesto ai giocatori quando sono arrivati. Pioli? Ha tante caratteristiche da grande allenatore, c’è un rapporto molto aperto, ci diciamo tutto”.

INZAGHI: “MILAN DA SCUDETTO” (Gazzetta dello Sport)

Al telefono con Pippo Inzaghi, il tecnico delle Streghe ripercorre un anno magico: “Sappiamo sempre cosa fare in campo, ma la strada per la salvezza è lunga”. Sul Milan: “Sono felice per i tifosi che resteranno sempre nel mio cuore, penso che il Milan possa lottare per lo Scudetto fino alla fine”.

