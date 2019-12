acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 28 dicembre 2019

Milan, la rassegna stampa del 28 dicembre

MILAN, IBRA C’È (Gazzetta dello Sport)

Il grande ritorno, le parole di Ibra: “Lotterò per una città che amo, cambieremo la nostra stagione”. È ufficiale: accordo di sei mesi con opzione per la stagione successiva. Visite mediche il 2 gennaio, ma può arrivare a Milano già la sera prima.

IBRA: TORNO E VINCO (Corriere dello Sport)

Un ritorno atteso e complicato, che ha rischiato più volte di saltare, ma la tenacia di Boban e Maldini nel voler riportare Ibra in Italia alla fine è stata premiata. L’operazione ha subito l’accelerata definitiva dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta.

IBRA, ECCO L’ULTIMA SFIDA (Tuttosport)

Il bis di Ibra in rossonero è stato preceduto da illustri big che al loro secondo atto non sono riusciti a far brillare la propria stella: da Balotelli a Shevchenko, Boateng, Gullit. L’eccezione è Kaká. Per lo svedese, che ci prova a 38 anni, c’è il fatto che il bomber si esalta nelle sfide.

IBRA FORZA 10 (Corriere della Sera)

Debutto previsto il 15 gennaio in Coppa Italia, la sfida di Zlatan: dimostrare a tutti di poter battere anche il tempo che passa. Gli occhi del Diavolo rossi e neri, c’è tutto Ibra nell’immagine postata sui social: rabbia, orgoglio, vanità, forza, fierezza, il ghetto, il fuoco. Ha voglia di spaccare il mondo.

L’OCCHIO DI IBRA: L’INDIZIO SOCIAL SVELA IL MERCATO (Repubblica)

Qualche ora prima dell’annuncio ufficiale Ibra aveva già pupille rosse e abito nero su Instagram. Sempre più diffusi post e tweet misteriosi che annunciano la fine di importanti trattative. “Lotterò per cambiare il corso di questa stagione”, ha detto Zlatan milanista fino a giugno e poi chissà.

LA PROMESSA DI ZLATAN: MILAN TI REGALO L’EUROPA (Il Giornale)

La presentazione pubblica è per il pomeriggio di Milan-Sampdoria, lunedì 6 gennaio. La scelta del numero della maglia è l’ultimo dei dettagli: c’è chi suggerisce di preparagli l’1, dovesse andare sul tradizionale potrebbe prendere l’11, identica numerazione del 2010.

GALLIANI: ZLATAN UNICO, CON LUI CHI NON CORRE… (Gazzetta dello Sport)

Senza la trattativa di nove anni fa, quando Adriano Galliani decise che era l’ora di riportarlo in Italia, non ci sarebbe oggi il grande ritorno: “Zlatan ha una tale forza morale, un carisma, una determinazione per cui sarà sempre decisivo”.

IBRA ULTIMO ATTO, AL MILAN PER CONTARE (La Stampa)

Ibrahimović torna nella Serie A dove è diventato re. Anche se più che un ritorno, è la chiusura del cerchio. Sedici anni dopo il suo primo approdo in Italia, il nostro campionato è l’unico posto in cui potersi salutare come si deve. Per almeno sei mesi sarà un giocatore del Milan.

IBRA, EKDAL LO SAPEVA GIÀ DA UN MESE (Il Secolo XIX)

Il blucerchiato Albin Ekdal, nazionale svedese con Ibra dal 2011 al 2016, si era lasciato andare prima di Sampdoria-Roma ad una previsione: “Se dovessi scommettere, direi Milan”. Scommessa vinta. A Milano è già scoppiata l’Ibra-Milan, al Milan Store stanno già preparando le maglie.

BRINDISI ROSSONERA: LA CARICA DEI CINQUECENTO (Tuttosport)

A Brindisi, nella giornata di domenica 29 dicembre, andrà in scena un evento molto importante: il derby del Cuore organizzato dal Milan Club Brindisi, che vanta 500 iscritti, in sinergia con l’Inter club locale. La raccolta fondo andrà a favore della ricerca contro il glicoma DIPG.

