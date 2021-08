acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 28 agosto 2021

Ecco la rassegna stampa di sabato 28 agosto sul Milan tratta del sito ufficiale della società rossonera

Milan, la rassegna stampa del 28 agosto 2021

MILAN, CHE SFIDE (Gazzetta dello Sport)

Milan, che esame in Champions League. Il calcio pragmatico ma in evoluzione di Simeone, quello verticale e veloce di Klopp e, in soprannumero, il Porto che ha giocato un bello scherzetto alla Juve. Il Milan è avvisato. E se passa, impresa ovviamente complicata, potrebbe riscrivere la sua storia.

"GRUPPO DA 15 COPPE" (Gazzetta dello Sport)

Le parole di Stefano Pioli, allenatore rossonero: "È un gruppo stimolante, difficilissimo, ma noi siamo il Milan ed è giusto che il nostro nome sia accostato a dei Club che hanno fatto la storia come noi. Insieme nel nostro gruppo facciamo 15 Champions vinte". Franco Baresi: "Il Milan non dimentichi la sua storia".

PIOLI CARICA (Corriere dello Sport)

Il sorteggio Champions di Istanbul non ha sorriso a tutte le italiane. Il Milan è capitato in un gruppo complicatissimo. In effetti, poteva andare meglio. Il tecnico del Milan Stefano Pioli: "Ce lo aspettavamo, la Champions League è questa e non vediamo l'ora di cominciare, proveremo a fare cose importanti".

MAI GIOCATO AD ANFIELD (Tuttosport)

Per la prima volta in 122 anni di storia il Milan giocherà ad Anfield. Mai il club rossonero aveva affrontato il Liverpool in una sfida ufficiale nelle coppe. Gli unici due precedenti infatti risalgono alle finali di Istanbul nel 2005 e di Atene nel 2007. Pioli: "Gruppo da Milan, ora onoriamolo".

MAIGNAN, GUANTI SULLA CITTÀ (Gazzetta dello Sport)

Tutto pizza, boxe e famiglia, così Mike Maignan ha già stregato il Milan. Il nuovo portiere rossonero, ribattezzato Monsieur Pizza, esce solo per qualche cena a City Life. Legatissimo alla madre e alle due sorelle, è amico di Lapo Nava, portiere della Primavera rossonera. Un ragazzo gentile deciso ad avere successo.

BAKAYOKO TORNA IN ROSSONERO (Corriere della Sera)

Il Milan ha definito il ritorno di Bakayoko: il centrocampista arriva in prestito biennale con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni. Sarà a Milano questa sera o domani mattina. Prima Bakayoko deve prolungare il suo contratto con il Chelsea.

PELLEGRI: "MILAN, MI RISCATTERÒ" (Tuttosport)

Parla Pellegri, il centravanti arrivato dal Monaco in prestito con diritto che potrà diventare obbligo. Le sue parole: "Ho fame, sono qui per ripagare la fiducia, un sogno giocare con Ibra ma anche Giroud è un grande attaccante. In allenamento avrò tanto da imparare. Punto a restare qui e dimostrare le mie qualità".

DUELLO TRA CORONA E FAIVRE (Gazzetta dello Sport)

La distanza fra Milan e Porto per Jesús Corona sembra difficile da colmare a pochi giorni dalla chiusura degli affari di mercato. L'altra opzione porta a Faivre del brest, 23 anni, che nelle ultime ore ha preso quota. Aspettando sempre Yacine Adli, per questa sessione o per il prossimo inverno.

IL GIORNO DI THEO CONVOCATO DALLA FRANCIA (Gazzetta dello Sport)

Theo Hernández è stato convocato per la prima volta con la Nazionale maggiore francese per il trittico contro Bosnia, Ucraina e Finlandia. Le parole di Deschamps: "Theo ha fatto una buona stagione al Milan. È uno dei laterali più attivi nel gioco e in Italia ha corretto certe cose in fase difensiva".

IBRA CONTA IL TEMPO DEL RIENTRO (Tuttosport)

Zlatan Ibrahimović sta sempre meglio. Lo svedese ha iniziato a lavorare sul campo e a sentire l'odore della porta. Ieri Ibra, sui suoi profili social, ha pubblicato un video nel quale lo si vede impegnato in un'esercitazione specifica per gli attaccanti, con l'ausilio di sponde rigide e di elementi dello staff di Pioli. Il commento: "Tic toc".