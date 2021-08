acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 27 agosto 2021

Ecco la rassegna stampa di giovedì 26 agosto sul Milan tratta del sito ufficiale della società rossonera

Milan, la rassegna stampa del 26 agosto 2021

MILAN, UN MERCATO DA 11 (La Gazzetta dello Sport)

Domani c'è Bakayoko, ok dal Chelsea: il francese arriva per le visite mediche. Poi sprint Adli (summit per il talento del Bordeaux o adesso o a gennaio) e Corona, pressing per il fantasista del Porto: così il Diavolo compra un'intera squadra. Entrambi sono da inserire là dove occorre fantasia.

CHAMPIONS, COL FIATO SOSPESO (Corriere dello Sport)

Nessuno vuole finire nel gruppo G, da quando è stata adottata questa formula nel 2003-04 da quel girone non è mai uscita la squadra campione d'Europa. Per tutte le italiane c'è l'incognita "girone di ferro". Nella quarta fascia c'è il Milan, al ritorno nel torneo dopo sette lunghi anni di assenza.

MILAN, RIECCOTI (Tuttosport)

I rossoneri mancano dalla Champions League dalla stagione 2013-14, quando il Milan venne eliminato negli ottavi dall'Atletico Madrid. A Istanbul ci sarà una folta delegazione rossonera, capitanata dal vicepresidente onorario Franco Baresi e completata da Daniele Massaro, Andrea Romeo e Pier Donato Vercellone.

MAIGNAN FA SUBITO SBIADIRE DONNARUMMA (Corriere della Sera)

Esordio positivo del francese, Gigio per il momento sta in panchina. Gli organi di Donnarumma si possono rilassare, il suo erede, Mike Maignan, il nuovo custode della porta milanista, sa il fatto suo: reattivo tra i pali e abilissimo a giocare con i piedi. Maignan si è calato in fretta nella Serie A.

È GIÀ "MAGIC MIKE" (Tuttosport)

Il volo di Maignan: personalità, doti tecniche e fisiche enormi: il portiere ha conquistato i compagni e i tifosi. I preparatori gli hanno sottoposto un lavoro specifico e si attendono altri miglioramenti. Radio Milanello, quando si sintonizza sulle frequenze di Maignan, emette una musica piacevole.

CAGLIARI, CRAGNO KO (La Gazzetta dello Sport)

Pochi dubbi e tutti in difesa. Contro il Milan dovrebbe tornare tra i titolari Ceppitelli. Nel reparto funziona l'intesa fra Dalbert e Carboni. Distrazione all'ileo-psoas per il portiere Alessio Cragno, è questa la tegola ad Asseminello, si teme una assenza di 25 giorni. Radunović pronto per sostituirlo.

PELLEGRI PRONTO, BAKAYOKO QUASI (Corriere dello Sport)

Giorni febbrili, fatti pure di corse contro il tempo per avere già i nuovi in forma-campionato. Il Milan ci è riuscito con Florenzi, in campo per uno spezzone di gara contro la Samp, e anche con Pellegri che sarà disponibile domenica sera. Per Bakayoko "serviranno un paio di giorni", ha detto ieri Marco Branca.

I COLPI PER IL SALTO DI QUALITÀ (Tuttosport)

Maldini e Massara regalano al Milan un'estate da dieci. Un percorso iniziato già il 24 maggio con l'arrivo del portiere Maignan e proseguito nei mesi successivi tra acquisti e riscatti. E non è finita qui. Investiti oltre 60 milioni per completare la rosa, dopo l'arrivo di Bakayoko attenzione al trequartista e al centrocampista Adli.

PELLEGRI: "MILAN, CI SONO" (Il Giorno)

Maldini e Massara si sono dimostrati lungimiranti e sperano di poter fare, con Pellegri giovane classe 2001, quanto fatto con Hernández e Díaz, Tomori e via discorrendo. Il giocatore a Milan TV: "Imparerò da Ibra e Giroud, ho scritto a Ballo-Touré e mi ha risposto vieni subito ti troverai bene".

GANZ: "SAREMO PROTAGONISTI" (Il Giorno)

Milan, testa alla Serie A. Archiviata l'eliminazione dalla Champions League, il Diavolo si concentra sul campionato. Domenica il debutto col Verona, Maurizio Ganz: "Faremo qualcosa di importante". Valentina Giacinti: "Entrare allo stadio è un diritto ma bisogna farlo soltanto con intelligenza".