Acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 26 settembre 2021

La rassegna stampa rossonera di oggi, con tutti i principali quotidiani sportivi che stamane parlano di Milan

Redazione Il Milanista

GIROUD, RIECCO IL FRANCESE (Gazzetta dello Sport)

In un momento di turnover necessario, Giroud è per l'attacco del Milan il totem ideale. I ragazzi del tridente più uno hanno giocato parecchio, tutti, per questo Pioli pensa ad altre soluzioni. Il francese dopo due allenamenti completi con il gruppo è partito con la squadra e giocherà a La Spezia: se prima o dopo Rebić, non è certo.

BRAHIM DÍAZ A RIPOSO (Corriere dello Sport)

Brahim Díaz al centro del progetto Milan. Il numero dieci rossonero è il nuovo riferimento della trequarti di Stefano Pioli. Essendo davvero importante per il gioco di Pioli, fino a ora Brahim le ha giocate tutte. Ecco perché contro lo Spezia potrebbe anche riposare un tempo.

TURNOVER PIOLI, IL TERZO MALDINI (Gazzetta dello Sport)

Daniel Maldini, generazione numero tre, potrebbe fare il suo esordio da titolare in Serie A, dopo Cesare e Paolo. Maldini non gioca una partita da titolare da un anno, e si trattava della sfida al Rio Ave nei preliminari di Europa League finita nei pressi di Porto con lo score più pazzo del mondo.

SOLO DUE INFORTUNI MUSCOLARI (Corriere dello Sport)

Per la trasferta ligure il Milan ha perso Florenzi a causa di un trauma contusivo al ginocchio, ma tra i convocati ci sono sia Calabria che Giroud. Pioli: "Da inizio stagione abbiamo avuto solo due infortuni muscolari, quello di Kessie e quello di Krunić ma in Nazionale, gli altri erano affaticamenti recuperabili in breve tempo".

MAIGNAN GIÀ IDOLO DEI TIFOSI (Tuttosport)

C'è chi ha lasciato Parigi e ha trovato a Milano, dopo un importante passaggio a Lille, il sorriso. Maignan, soprannominato "Magic Mike" è senza dubbio una delle note più liete di questo avvio di stagione del Milan e, soprattutto, è il portiere meno battuto della Serie A, con due soli gol subiti nelle prime cinque giornate.

I GIOVANI RESPONSABILIZZATI (Corriere della Sera)

Pioli manda in campo la formazione più giovane finora mai schierata in campionato. Così è successo contro il Venezia. In scia a questo trend, l'allenatore milanista prosegue nel processo di responsabilizzazione dei suoi ragazzi coltivando la tentazione di far spazio oggi pomeriggio a La Spezia a Daniel Maldini.

TORNA ANCHE CALABRIA (Tuttosport)

Con i rientri di Calabria e Giroud, l'infermeria del Milan sorride anche in vista dell'Atletico Madrid. Kjær e Ibra stanno meglio e potrebbero essere convocati per la partita contro i temibili colchoneros. Ci sarà anche Florenzi, che non sarà della sfida odierna contro lo Spezia a causa di un trauma contusivo al ginocchio sinistro.

OGGI A LA SPEZIA… (Il Giornale)

A proposito di mercato Pioli è categorico: "Non cerchiamo un terzo portiere al posto di Plizzari operato e fuori per tre mesi, abbiamo giovani di valore". Si capisce che ha voglia di non fermarsi qui, adesso che viaggia verso La Spezia dove andò incontro al primo clamoroso ruzzolone della sorprendente stagione chiusa col secondo posto.

STADI AL 75%, CI SIAMO (Gazzetta dello Sport)

Il decreto potrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri fra il 30 settembre e il 1° ottobre. E, salvo rialzi improvvisi della curva epidemiologica, porterà la capienza di stadi e palazzetti al 75% e al 50%. Ci sarebbe la possibilità di sfruttare la novità per la Nations League di Milano e Torino anche se si tratterebbe di una corsa contro il tempo.

MILAN, TESTA AL SASSUOLO (Tuttosport)

Come un dejà vu, torna la Serie A Femminile e lo fa con una delle sfide più avvincenti dello scorso anno. Il primo, grande big match: oggi alle 14.30 (in chiaro su La7) si affrontano Milan e Sassuolo, le due contendenti per un posto in Champions League solo qualche mese fa, due delle cinque squadre a punteggio pieno in classifica dopo le prime tre giornate.