acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 26 luglio 2021

Ecco la rassegna stampa di lunedì 26 luglio sulla squadra rossonera, tratta dal sito ufficiale acmilan.com

Con la pubblicazione delle notizie nella rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

Maldini e Massara pronti ad avvicinare i 6 milioni chiesti per prolungare il contratto in scadenza nel 2022. In settimana l'incontro con il procuratore: il Milan vuole blindare Kessie. Toto-trequartista: c'è pure Brandt.