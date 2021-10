acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 24 ottobre 2021

Ecco la rassegna stampa rossonera tratta direttamente dal sito del Milan, acmilan.com, di oggi 24 ottobre 2021

MILAN IN CORSIA D'EMERGENZA (La Gazzetta della Sport)

Fin qui, il Milan ha imparato a essere continuo nonostante tutto. Allo svincolo per Bologna sul pullman degli indisponibili c'è quasi una squadra, nove in totale: "Rebić ha provato ma la caviglia fa ancora male, Kessie ha avuto una forte influenza e Pellegri ha una infiammazione", le parole di Pioli.

CAFU, PIOLI E IL GUSTO DEL GIOCO (La Gazzetta dello Sport)

Marcos Cafu, ambasciatore del Mondiale di Qatar 2022, se parla di Milan gli occhi brillano: "Mi fa molto piacere vedere il Milan competitivo. Lo seguo in campionato e in Champions League e spero sia l'anno buono. Mi sembra che la mentalità della squadra sia quella migliore per crescere ma anche per vincere ed è merito di Pioli".

VETTA? NON PENSIAMOCI (Corriere dello Sport)

"Dobbiamo fare della continuità il nostro punto forte, ma non parlerei di momento negativo. Piuttosto, la squadra ha capito gli errori commessi: mi aspetto che lo dimostri sul campo", ha osserva asciutto Pioli alla vigilia di Bologna-Milan, tre giorni dopo la battuta d'arresto in Champions League.

IL BOLOGNA FRA DOMÍNGUEZ E MEDEL (Corriere dello Sport)

Nico Domínguez ha superato il test medico di ieri mattina, ma quando ci sono di mezzo fastidi muscolari, la prudenza a Casteldebole la fa sempre da padrone. Mihajlović si è infatti tenuto aperta l'altra porta, provando per l'intero allenamento di giovedì Medel a centrocampo. A centrocampo, in questo caso, Binks.

LA CENTESIMA DI PIOLI (Tuttosport)

Avanti con i soliti delle ultime gare, anzi meno, ma Pioli non si è pianto addosso, anche perché il Milan convive con l'emergenza quasi da inizio stagione e almeno in campionato le assenze - non ultima quella pesante del portiere Maignan che tornerà a inizio 2022 - non si sono viste, considerando i 22 punti in classifica.

FEBBRE DA DERBY (Tuttosport)

Nel primo giorno di vendita libera dei biglietti per il Derby, grande affluenza di tifosi che hanno cercato di accaparrarsi il tagliando per la stracittadina del 7 novembre. Fuori da Casa Milan, lunghe file di sostenitori rossoneri che hanno atteso il loro turno per poter acquistare il biglietto. La vendita fa presagire che ci sarà il tutto esaurito.

DIMENTICARE LA CHAMPIONS (Corriere della Sera)

Lo snodo è decisivo: martedì c'è il Torino, poi il livello si alzerà con Roma, Porto e Inter. Serve un'accelerata: "Dobbiamo imparare dagli errori e voltare pagina, ma a chi sostiene che faremmo meglio a pensare soltanto al campionato dico che questa non è la nostra mentalità, non faremo calcoli", mette in chiaro Pioli.

TENTAZIONE IBRA (La Stampa)

Pioli potrebbe lanciare per la prima volta da titolare in questa stagione Ibrahimović, contro la squadra allenata dal suo grande amico Sinisa Mihajlović: "Zlatan ha bisogno di allenarsi e giocare - dice Pioli -, il suo minutaggio è in crescendo. Devo decidere chi partirà titolare tra lui e Giroud". La scelta definitiva questa mattina.

IL MILAN TRASFORMATO DA PIOLI (Libero)

Alberto Zaccheroni: "L'anno scorso i giocatori stavano di più nella metà campo avversaria, oggi verticalizzano, costruendo dal basso e arrivando più lentamente. Sono la squadra più imprevedibile in assoluto. Pioli ha trasmesso fiducia ai giocatori, che si cercano sempre, si sentono importanti, dinamici".

SAMU, LACRIME ANTIDOTO ALL'ODIO SOCIAL (SportWeek)

Samu si è sentito di nuovo eroe, è tornato cigno dopo mesi da brutto anatroccolo. Nell'estate in cui il Milan voleva venderlo e i tifosi lo avevano preso di mira sui social, quei "vattene" erano coltellate quotidiane. Samu rischiava di affogare nel mare aperto del cinismo e dell'indifferenza. E invece...