acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 23 luglio 2021

MILAN EXPRESS (La Gazzetta dello Sport)

Ballo-Touré scatta e lancia la sfida: "Veloce come Theo, imparerò a segnare". Il terzino franco-senegalese sarà il vice-Hernández e domani debutterà nel test contro il Modena.

I TIFOSI: "FORZA IVAN, NON MOLLARE" (Tuttosport)

Affetto infinito per Gazidis, ricoverato a New York. L'AD sosterrà una prima serie di cure in America e poi potrebbe tornare in Italia.

TUTTI CON GAZIDIS (Corriere dello Sport)

Tifosi e Club si mobilitano. Il dirigente del Milan sta ricevendo tante manifestazioni d'affetto e anche il tifo organizzato rossonero ha fatto sentire la vicinanza al proprio AD con uno striscione sotto la sede di Casa Milan.

NON SOLO KESSIE: ANCHE HERNÁNDEZ DA BLINDARE (Tuttosport)

I casi Donnarumma e Çalhanoğlu hanno scottato Maldini e Massara che vogliono cautelarsi con il laterale francese, in scadenza nel 2024 e già nel mirino del PSG: presto un incontro con l'agente di Theo.

LEÃO O HAUGE, L'USCITA A SINISTRA (Corriere dello Sport)

Per il Diavolo è il momento di tagliare. Il Club vorrebbe fare a meno soltanto di uno esterno. Conti e Caldara partenti; su Colombo c'è la SPAL.

ALLO STADIO COL GREEN PASS (La Gazzetta dello Sport)

Draghi presenta il decreto: la capienza sale al 50% in zona bianca dal 6 agosto. Raddoppiata la presenza consentita negli impianti all'aperto, quote più alte anche in zona gialla.

NO VAX IN SERIE A (Corriere dello Sport)

Un paio per Club, il rischio è alto. A un mese dal via emerge una criticità. Assocalciatori e Assoallenatori impegnate in una moral suasion. No all'obbligatorietà, Gravina però spera nell'esempio azzurro.

IL CAMBIO DI FORMAT CONVINCE POCO (La Gazzetta dello Sport)

La Serie A a 18 squadre non piace: con meno partite anche meno soldi. Non trova sostenitori l'ipotesi playoff. Oggi la questione arriva in Federcalcio: Gravina cerca di trovare una linea comune.

CALCIO FEMMINILE IN CHIARO: SERIE A PER DUE ANNI SU LA7 (Corriere della Sera)

Ogni stagione 28 partite in esclusiva, visibili su La7 e La7d. Una piccola rivoluzione che porta nuova luce al calcio femminile. Cairo: "Un movimento che può crescere ancora".

DUBBI SUI RIMBORSI GONFIATI: MASSA E GIACOMELLI SOSPESI (La Stampa)

Dopo La Penna e Pasqua, già fermati per più di un anno, Massa e Giacomelli sono stati sospesi in via cautelativa perché finiti sotto la lente d'ingrandimento degli illeciti amministrativi.