acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 21 gennaio 2020

Milan, la rassegna stampa del 21 gennaio 2020

MILANO – (fonte: acmilan.com) Con la pubblicazione delle notizie della rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

BENNACER, THEO, LEÃO, REBIĆ: UN TESORO IN CASA MILAN (Gazzetta dello Sport)

Anche Castillejo conquista spazio e con i nuovi equilibri creati da Zlatan tanti rossoneri si rivalutano. Prima di Ibra, alcuni giocatori erano sconosciuti e poco considerati. Adesso brillano. Il Milan, come per Serginho, perdona volentieri a Theo anche qualche pecca difensiva.

ECCO L’EFFETTO IBRA, IL MILAN È RIPARTITO (Corriere dello Sport)

Dal suo ritorno è salita la media gol, ma anche dei tiri verso lo specchio della porta. Ora Zlatan è il giocatore più veloce ad arrivare a 150 successi in Serie A con 222 presenze. Avere lo svedese in squadra fa tutta la differenza del mondo in questo momento storico del Club.

THEO HERNÁNDEZ SULLE ORME DI PAOLO MALDINI (Tuttosport)

Dall’incontro di Ibiza alle frasi di Theo: così i tifosi rossoneri sognano. Theo Hernández è il miglior acquisto della scorsa estate e il terzino sinistro top del campionato. Il suo è il miglior rendimento offensivo del campionato insieme a quello di Gosens dell’Atalanta.

THEO VA VELOCE E MEZZA EUROPA LO STA INSEGUENDO (Corriere della Sera)

Vale già 50 milioni. L’agente: “Resterà rossonero“. La sua strepitosa stagione lo ha messo in vetrina. Terzini con la potenza e la capacità di segnare di Hernández non se ne trovano molti. Ma non si muove, dopo aver trovato al Milan una sua dimensione in campo e fuori.

ANCHE GANZ LA RIBALTA: È SUA LA SFIDA CHAMPIONS (Gazzetta dello Sport)

Il Milan va sotto di due reti con la Roma, poi la spettacolare rimonta con Jane e Thorvalsdottir (doppietta). Con le glorie Baresi e Tassotti in tribuna, un po’ di fortuna e tantissimo carattere per il Milan femminile al centro sportivo Vismara: 3-2 finale, come il giorno prima con l’Udinese.

ROMA BEFFATA, IL MILAN RIBALTA (Corriere dello Sport)

Oltre il danno, la beffa. La Roma femminile perde partita (3-2) e Manuela Giugliano al Vismara: l’ex di giornata è stata costretta a lasciare il campo dopo un quarto d’ora per un trauma distorsivo al ginocchio. Grazie alla nuova arrivata Thorvalsdottir, la Roma non ha sfatato il tabù Milan.

CUORE E FORTUNA: RIMONTA MILAN (Tuttosport)

Nel posticipo crolla la Roma, Giugliano ko. Sotto 2-0, le rossonere passano 3-2: doppietta decisiva di Thorvalsdottir. Annunciata ufficialmente al mattino come nuovo acquisto, l’atleta islandese viene lanciata dal primo minuto e diventa decisiva con la sua doppietta.

SUSO CHIEDE LA CESSIONE, OBIETTIVO JANUZAJ (Repubblica)

Suso ha chiesto di essere ceduto. Valencia e Siviglia sono interessati allo spagnolo. Al suo posto il Club rossonero pensa ad Adnan Januzaj, 24 anni, attaccante belga della Real Sociedad. Suso si sente fuori dal nuovo progetto del Milan.

BALOTELLI-IBRAHIMOVIĆ, FACCIA A FACCIA RINVIATO (Il Giorno)

Venerdì sera nell’anticipo contro i rossoneri, Brescia senza Mario in odore di squalifica (e attaccato sui social). Non ci sarà la sfida Balo-Ibra, che tanti avrebbero voluto vedere sul campo di Mompiano. “Mario non cambierà mai“, dicono i detrattori di Balotelli sui social.

IL MONZA DI BERLUSCONI PRENDE IL GEMELLO DI LEÃO (Gazzetta dello Sport)

Galliani ha raggiunto l’accordo con la Juve per Dany Mota, partner del milanista nel Portogallo Under 21. Nel desiderio di affrontare un giorno il “suo” Milan, Berlusconi continua a mettere mattoncini: 5 milioni e ieri Dany ha fatto le visite mediche per il Monza.

