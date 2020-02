acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 2 febbraio 2020

Milan, la rassegna stampa del 2 febbraio 2020

MILANO – (fonte: acmilan.com) Con la pubblicazione delle notizie della rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

LA STRANA COPPIA, TOCCA A REBIC E LEAO (Gazzetta dello Sport)

Milan, prove di risalita anche senza Ibrahimović. Quanti problemi per i rossoneri: Zlatan con l’influenza e un affaticamento, fuori anche Kjær e Krunić, Pioli ha poco da scegliere: in panchina, insieme al nuovo acquisto Alexis Saelemaekers, anche Daniel Maldini jr.

IBRA RESTA IN TUTA, TORNERÀ NEL DERBY (Corriere dello Sport)

Milan in serie positiva e con la possibilità di ritrovarsi sesto da solo. Zlatan con la febbre: il tecnico lo risparmia in vista dell’Inter. Al suo posto Rebić con Leão. Zlatan oggi non sarà in campo, contro un Verona che evoca antichi e lugubri fantasmi al popolo rossonero.

PIOLI MANTIENE ALTA LA TENSIONE (Tuttosport)

“Partita dopo partita, dobbiamo insistere“. Stefano Pioli vede la sua squadra spingere sui pedali in maniera più coordinata e sogna la vertiginosa vetta Champions, ancora lontana 8 punti: “Pensiamo solo alla prossima partita, solo con questa mentalità possiamo risalire la classifica“.

IL MILAN CERCA L’INDIPENDENZA DA IBRA (Corriere della Sera)

Lo svedese ha l’influenza, tocca a Leão-Rebić confermare i progressi. Nemmeno il tempo di veder allontanare Piatek e Ibrahimović, per uno scherzo della sorte, è a letto con la febbre, oltre che con i postumi di un affaticamento al polpaccio. L’emergenza è servita, viste anche le assenze di Bennacer, Kjær e Krunić.

IL DIAVOLO È MALATO, IL VERONA STA BENE (Il Giornale)

Per Pioli, l’unico attaccante di riserva è Paquetá. All’elenco dei giocatori infortunati e squalificati, il Milan deve aggiungere i tre diffidati (Conti, Musacchio e Romagnoli) che possono rischiare un cartellino giallo e quindi saltare il Derby in programma la prossima settimana.

SENZA IBRA IL VERONA A SAN SIRO METTE PIÙ PAURA (Il Giorno)

Allarme al Milan: Ibrahimović, Kjær e Krunić assenti a San Siro contro il Verona. Stefano Pioli ammette le complicazioni, ma l’obiettivo è infilare la quarta vittoria consecutiva per posizionarsi in zona Europa. La salita è difficile e faticosa, ma quando “arrivi su c’è un bel panorama”, le parole di Pioli.

OGGI IL TERZO DERBY MILAN-INTER (Gazzetta dello Sport)

0-0 per la Juventus sul campo della Florentia. Oggi il Milan affronta l’ennesimo Derby stagionale, dopo aver vinto 3-1 in campionato all’andata e 4-1 in Coppa Italia. “Le partite non sono mai semplici – ha detto Maurizio Ganz –, i Derby ancora meno, proprio perché ne abbiamo vinti due il terzo sarà ancora più duro“.

OGGI A MONZA DERBY TRA MILAN E INTER (Corriere dello Sport)

Oggi alle 12.30 l’attesissimo Derby milanese (il terzo della stagione, due successi del Milan nei precedenti), in programma allo stadio Brianteo di Monza. La sfida è anche tra i due allenatori: Sorbi per l’Inter e Ganz per il Milan. Le rossonere devono riagguantare la Fiorentina che ieri ha vinto a Tavagnacco.

JURIC: “STIAMO BENE CON I PIEDI PER TERRA” (Gazzetta dello Sport)

Se c’è qualcosa di cui Juric non vuole sentir parlare è un Hellas che guardi ad alte ambizioni: “Con il Milan dobbiamo continuare nel nostro bel momento, ma soprattutto prendere punti per avvicinarsi al nostro obiettivo salvezza che rimane ancora lontano“.

JURIC CARICA, BORINI SOGNA LA RIVINCITA (Corriere dello Sport)

Milan-Verona è l’occasione di una rivincita per Fabio Borini, possibile titolare oggi. Un paio di settimane dopo il suo trasferimento dal Milan, il pomeriggio di San Siro potrebbe anche diventare suo. “Sarebbe un peccato accontentarsi“, ha detto alla vigilia il tecnico croato Ivan Juric.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live