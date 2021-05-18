acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 18 maggio 2021

[fncvideo id=562177 autoplay=true] Milan, la rassegna stampa del 18 maggio 2021 MILANO – (fonte: acmilan.com) Con la pubblicazione delle notizie della rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità. SINGER A MILANO (Gazzetta dello Sport) Ecco come cambia il club se andrà o no in Champions. Il Milan

Milan, la rassegna stampa del 18 maggio 2021

MILANO – (fonte: acmilan.com) Con la pubblicazione delle notizie della rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

SINGER A MILANO (Gazzetta dello Sport)

Ecco come cambia il club se andrà o no in Champions. Il Milan ritiene ancora possibile l’accesso alla Champions che cambierebbe rapidamente tutta la storia, il fondo Elliott aveva programmato una risalita più lenta. Senza la Champions possibile ancora riscattare Tomori, il primo obiettivo dello staff.

IL MILAN TIRA DRITTO (Il Giornale)

Mossa a sorpresa di Elliott, “I piani non cambiano”. Ieri vertice con Gordon Singer e Gazidis. All’Atalanta fanno gola i 10 milioni del possibile secondo posto, ma al Milan i numeri non stravolgeranno i piani. A budget non c’era la Champions. Importanti le riflessioni tecniche estive.

LA PROVA DEL 9 (Gazzetta dello Sport)

Milan all’attacco con Mandžukić, andrà a caccia del primo gol per il lieto fine. A Bergamo il croato cercherà di chiudere da protagonista: può dare più peso in area. L’Atalanta è la prima e ultima squadra con cui Mario ha fatto gol con la maglia della Juventus. Con il Milan ha esordito proprio contro i bergamaschi.

GASP ARBITRO DEL PASS CHAMPIONS (Corriere dello Sport)

I nerazzurri atalantini possono ottenere il secondo posto in campionato. Gian Piero Gasperini deciderà le sorti di Juventus e Milan: prima la Coppa Italia, poi la sfida contro i rossoneri. A marzo 2020 proprio Andrea Agnelli si era chiesto se fosse giusto che, senza storia internazionale, l’Atalanta fosse in Champions League.

TEST PER CALDARA, CONTI RIPARTIRÀ (Corriere dello Sport)

Il Milan sta per tornare ad affrontare la gestione dei giocatori che rientreranno dai prestiti. Pioli vorrebbe provare Caldara durante il ritiro estivo e poi decidere insieme al giocatore. Per Andrea Conti di ritorno dal Parma, il suo agente valuterà una possibile partenza. Laxalt? Addio o ultimo anno come vice Theo.

THRILLING ALL’ULTIMA GIORNATA (Tuttosport)

Gioie e psicodrammi, scudetti vinti e persi: le alternanze Milan quando si gioca tutto nei 90 minuti finali. L’ultima volta che il Milan si è giocato la qualificazione in Champions arrivando all’ultima giornata in vantaggio risale alla giornata numero 38 del campionato 2012-13. In quell’occasione Siena-Milan finì 1-2.

IBRA: MILAN, SU LA TESTA (Corriere della Sera)

La carica dello svedese vicinissimo alla squadra. L’assenza di Ibra domenica si è fatta sentire, un po’ tutti abbiamo pensato che con lui in campo il benedetto gol qualificazione alla fine sarebbe arrivato. Fin dall’immediato post-partita, Zlatan ha caricato i compagni, ricordando che la Champions è ancora nelle loro mani.

IL RIPOSO CONTRO IL MAL DI CHAMPIONS (Il Giorno)

Mantenere la calma, nonostante la rabbia e la delusione che accompagnano il Milan in quella che si preannuncia la settimana della vita. Ecco perché niente ritiro e linea morbida, lasciato il già previsto giorno e mezzo di riposo alla squadra, gli allenamenti riprenderanno oggi pomeriggio.

IL MILAN SI AFFIDA AI RECORD DA TRASFERTA (Leggo)

I numeri modesti del Milan in casa cambiano, quando la squadra mette piede fuori dal proprio stadio. È proprio lontano da Milano che il Diavolo ha toccato il Paradiso. In trasferta il Milan è la squadra che ha fatto più punti, anche dell’Inter di Antonio Conte. Il Milan in 18 gare ha conquistato 46 punti.

IL MILAN FERITO PUNTA SULLA DIFESA (Metro)

Pioli può aggrapparsi ad alcuni fattori positivi: il Milan è fra le migliori squadre d’Europa in trasferta. Conti alla mano, i rossoneri hanno battuto a domicilio Napoli, Roma e Juventus, forti di una difesa ben organizzata. Nessun gol subito nelle ultime quattro gare contro Benevento. Juventus, Torino e Cagliari.

