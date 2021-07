acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 18 luglio 2021

Ecco la rassegna stampa di domenica 18 luglio sulla squadra rossonera, tratta dal sito ufficiale del Milan

L'attaccante francese e le sue prime parole in rossonero: "Siamo da scudetto. Punto a vincere qualcosa e a fare una grande Champions. Non vedo l'ora di giocare con Ibra".

Un piccolo gigante. Classe e carisma per avvicinare i big. Per il Club ha lo spessore per ereditare il marchio dei fantasisti: oggi la firma.