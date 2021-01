acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 18 gennaio 2021

Milan, la rassegna stampa del 18 gennaio 2021

MANDŽUKIĆ A MILANO (Gazzetta dello Sport)

Accordo per sei mesi e obiettivo Champions, anche Ibra dice sì. Al croato 1,8 milioni fino a giugno e prolungamento in caso di arrivo fra le prime 4. Che coppia d’attacco con Zlatan. Il club spinge per Tomori; entro mercoledì la risposta. Sul taccuini anche Umtiti (Barcellona) ma c’è il nodo ingaggio.

SUPER MARIO PIÙ TOMORI (Corriere dello Sport)

Visite e firme oggi per il croato Mario Mandžukić, è il grande colpo del mercato invernale dei rossoneri ed è atterrato in Italia per la sua seconda avventura italiana, questa volta con la maglia del Milan. Presto lo seguirà da Londra anche un altro rinforzo, il forte difensore del Chelsea Tomori.

PIOLI IN EMERGENZA (Gazzetta dello Sport)

Çalhanoğlu e Theo Hernández positivi, a rischio pure Atalanta e coppa. Il tecnico del Milan: “Convinti della nostra forza”. Milan in Sardegna con parecchie assenze importanti, ma Pioli tiene la testa alta: “Dobbiamo affrontare il Cagliari come la gara più importante della stagione”.

PIOLI, NOI FORTI LO STESSO (Corriere dello Sport)

La notizia della positività di due pilastri della squadra non ha abbattuto moralmente il resto della squadra. Secondo Stefano Pioli il Milan reagirà sul campo: “Dobbiamo essere pronti, ci aspetta una partita difficile contro un avversario che sarà molto determinato, da affrontare con grande rispetto”.

PIOLI NON SI PIANGE ADDOSSO (Tuttosport)

Le ultime da Milanello: il ritorno di Zlatan Ibrahimović da titolare in campionato, proprio nello stadio in cui un anno fa ha segnato il primo gol della sua nuova esperienza italiana, la nuova positività di Theo Hernández e Hakan Çalhanoğlu. Pioli: “Una stagione nella quale bisogna mettere in conto assenze importanti”.

C’È KESSIE NELLA TOP 11 AFRICANA (Tuttosport)

Globesoccer, organizzazione che si occupa anche delle annuali premiazioni alle personalità del calcio, ieri ha pubblicato la top 11 dei calciatori africani migliori del 2020. In questo speciale undici, figura in particolare anche il centrocampista rossonero Franck Kessie.

IL MILAN AMBIZIOSO SI REGALA MANDŽUKIĆ (Corriere della Sera)

L’ingaggio del croato Mandžukić è la prova non tanto del cambio di strategia, il progetto Elliott di valorizzazione dei giovani sta dando risultati eccellenti e giustamente non va modificato, ma quanto della chiara volontà da parte del club di rafforzarsi dove serve nel momento chiave della stagione.

MANDZUKIC AIUTERÀ IBRA (Repubblica)

Maldini ha convinto Elliott a fare uno sforzo sul croato e insiste su Tomori per la difesa. La logica tattica cataloga Mandžukić come vice Ibra, ma anche come esterno tuttofare o partner del centravanti titolare. La logica di spogliatoio dice che Mario, per il quale Ibra è un idolo, lo affiancherà come guida per i giovani.

HARMONT&BLAINE: ESCLUSIVA AC MILAN (Gazzetta dello Sport)

DI FRANCESCO: BISOGNA ISOLARE ZLATAN (Corriere dello Sport)

Eusebio Di Francesco e la tattica del Cagliari contro il Milan: “Per prima cosa dobbiamo togliere le fonti di gioco a Ibrahimović, un giocatore unico che ha grandi capacità di accentrare su di se tutto il gioco della squadra. Lui è uno che ha il calcio dentro e questo è il valore aggiunto del Milan”.

