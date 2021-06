acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 17 giugno 2021

Milan, la rassegna stampa del 17 giugno 2021. Con la pubblicazione delle notizie nella rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità. Tratto da sito ufficiale del Milan L’ALTRO MERCATO...

Redazione Il Milanista

Milan, la rassegna stampa del 17 giugno 2021.

Con la pubblicazione delle notizie nella rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

Tratto da sito ufficiale del Milan

L'ALTRO MERCATO (Gazzetta dello Sport)

Brahim Díaz e Junior Firpo avanti tutta. Diogo Dalot, c'è il muro del Manchester United. Tre affari in prestito con opzione: con Real Madrid e Barcellona si lavora all'intesa, più difficile convincere gli inglesi. Lo United si fa forte della recente convocazione di Dalot all'Europeo.

KJÆR IN CONTATTO CON MILANELLO (Gazzetta dello Sport)

Simon Kjær in queste ore è stato costantemente in contatto anche con i suoi compagni di squadra del Milan. Tutti, ovviamente, hanno chiesto notizie sulle condizioni fisiche di Christian Eriksen. Poi Pioli e i giocatori si sono informati sullo stato d'animo dello stesso milanista.

L'ESEMPIO DI KJÆR MODELLO PER LA FIGC (Gazzetta dello Sport)

Corsi di primo soccorso per i calciatori: il presidente Gravina ha ufficializzato l'intenzione di organizzarli. Si partirà già nei prossimi ritiri estivi con i medici federali coordinati dal professor Paolo Zeppilli e l'obiettivo è di coinvolgere, fin da subito, anche i calciatori azzurri a Coverciano.

"KJÆR MERITA IL PALLONE D'ORO" (Corriere dello Sport)

Il segretario del Pd Enrico Letta, rispondendo alle domande dei militanti in un filo diretto su "Radio Immagina", ha elogiato il comportamento del danese Kjær: "Merita il Pallone d'oro, è un grande giocatore ma quello che ha fatto in quei 5 minuti per Eriksen rimarrà nella storia del calcio".

TONALI, TEMPI LUNGHI (Corriere dello Sport)

Domani scade il termine per i riscatti, compreso quello del Milan per Sandro Tonali dal Brescia. La traccia dell'operazione è stata già abbozzata, con uno sconto sia sulla cifra che sui bonus per il cartellino del giocatore più il cartellino del giovane Giacomo Olzer, ma il rischio che si vada oltre il limite è dietro l'angolo.

FRETTA PER GIROUD (Tuttosport)

Il Milan vuole chiudere nel giro di poco tempo la questione legata a Olivier Giroud. Anche nella giornata di ieri ci sono stati contatti con l'entourage dell'attaccante francese. Intanto Alessandro Lucci, procuratore di Edin Džeko, ha proposto il bosniaco al duo milanista. Brahim Díaz, operazione caldissima.

LAXALT È PRONTO ALL'ADDIO (Tuttosport)

Si sta per concludere la non fortunata esperienza di Diego Laxalt con il Milan. Il laterale uruguaiano, che nell'ultima stagione ha giocato con il Celtic, è vicinissimo alla cessione alla Dinamo Mosca per 4 milioni di euro. Chi vorrà capire il suo futuro è Jens Petter Hauge che ha diversi estimatori in Germania.

MILAN IN PRESSING (Leggo)

Il Milan non vuole perdere Diogo Dalot. Ma sembra che José Mourinho, che lo aveva voluto al Manchester United, intenda portarselo a Roma. Per Paolo Maldini è una corsa contro il tempo. Il dt del club rossonero deve anche riuscire a costruire un tesoretto da qualche cessione.

ANDREA CONTI SI AVVICINA (Il Secolo XIX)

Il Genoa spinge per Andrea Conti per completare la fascia. Il Genoa è da tempo sulle tracce del 27enne terzino destro del Milan e in questi giorni proverà l'affondo. Sempre per la difesa ci sono voci anche sull'interesse per Mattia Caldara, nel mirino anche di Cagliari e Verona.

MILAN, OCCHI SU STINE LARSEN (Il Giorno)

Il Milan ha conquistato la qualificazione alla Champions League femminile e in vista della prossima stagione il Diavolo sta puntando non solo alla giallorossa Lindsey Thomas ma sarebbe interessato a Stine Larsen dell'Aston Villa, Maurizio Ganz potrebbe avere una punta di assoluta qualità, titolare della Nazionale femminile.