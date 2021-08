acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 16 agosto 2021

Milan, la rassegna stampa del 16 agosto 2021 (fonte: acmilan.com) Con la pubblicazione delle notizie della rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità. “IL MIO MILAN DA 10”...

(fonte: acmilan.com) Con la pubblicazione delle notizie della rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

"IL MIO MILAN DA 10" (Gazzetta dello Sport) - Parla Brahim Díaz: "Sono il 10 e non ho paura, la pressione dà energia. Con quel numero sulle spalle non temo nulla, Pioli è un maestro. Ibra motiva tutti e con Giroud lotteremo per lo scudetto. Sono piccolo ma forte, sono anche pronto a dare tutto per il Milan. Il mix fra giovane e senatori funziona".

"SIAMO UNA SQUADRA FORTE" (Gazzetta dello Sport) - L'intervista a Brahim Díaz: "Quella passata è stata una buona stagione per noi, ma dobbiamo ripeterci. È vero, a Bergamo ero molto felice, sono molto passionale, tutto quello che faccio nel calcio è dettato dal cuore. Vorrei divertirmi a giocare e sapere che la gente si diverte quando mi vede giocare".

CRIPTOVALUTE: SPONSOR ANCHE PER IL MILAN (Gazzetta dello Sport) - L'accordo per la manica con BitMEX, primo sleeve sponsor del Milan, segnala la ritrovata vitalità del marchio rossonero. Sta dando i frutti il paziente lavoro di recupero del marchio con la sottoscrizione di oltre 20 partnership in un anno e l’affermazione di un nuovo segmento di mercato, quello delle criptovalute.

CALCIO, SALE LA FEBBRE DA CRIPTO (MF) - Il Milan ieri ha annunciato l’accordo con BitMEX, una delle principali piattaforme di crypto derivati al mondo, che diventa primo sponsor di manica del club. Si diffonde la mania da token, per ripianare le perdite e per trovare nuove fonti di ricavi. Molti i club che si fanno avvolgere dal mondo delle criptovalute.

KESSIE ABBRACCIA IL MILAN (Corriere dello Sport) - Il centrocampista ivoriano si unisce oggi al gruppo per il primo allenamento dopo la sua partecipazione all’Olimpiade. Kessie ha poco più di dieci giorni per farsi trovare pronto da Pioli: il campionato è alle porte. Il rinnovo primo obiettivo, il club vuole trovare l’accordo in fretta, proposti 6 milioni di euro più bonus.

LA RIPRESA CON KESSIE E BENNACER (Tuttosport) - Oggi riprendono i lavori a Milanello in vista dell’amichevole di sabato a Trieste con il Panathinaikos, ultima del pre-campionato rossonero. Stefano Pioli ritroverà pure Kessie e Bennacer, mentre Ibrahimović (che ha iniziato a correre) continuerà il suo programma di recupero.

IL MERCATO IN USCITA (Corriere dello Sport) - "Orgoglioso di aver giocato con la maglia rossonera". È il saluto di Jens Petter Hauge dopo appena un anno dal suo arrivo al Milan e da ieri ufficialmente un giocatore dell'Eintracht Francoforte. Il norvegese ha poi voluto ringraziare i tifosi per il supporto. Tra Milan e Cagliari sale la possibilità del prestito di Pobega.

DODICI MILIONI PER IL MERCATO (Tuttosport) - Gli ultimi venti giorni di mercato del Milan saranno fondamentali per completare la rosa. Maldini e Massara, con il supporto del comitato tecnico che opera fra Milano e Londra, stanno studiando le operazioni sia in entrata che in uscita. La priorità è quella del trequartista: cresce l'idea Adli del Bordeaux, si affievolisce James Rodríguez.

DOPPIO SPRINT (Gazzetta dello Sport) - Milan e Florenzi viaggiano spediti, il terzino ha deciso: vuole i rossoneri. Florenzi può ricoprire due ruoli sia in alto che in basso e le ragioni per acquisirlo sono tante, tattiche, tecniche, caratteriali. Si tratta per Adli, avanti sul talento francese del Bordeaux. Il Milan offrirebbe 12 milioni più il 10% su una eventuale rivendita futura.

CON IL PANATHINAIKOS LA PROVA GENERALE (Il Giorno) - L'ultimo test estivo del Milan è fissato per sabato alle 20.30 allo stadio Nereo Rocco contro il Panathinaikos. È assai probabile che sabato Pioli decida di mandare in campo la possibile formazione titolare di Genova, con Maignan, Giroud, il rientrante Kessie e Brahim Díaz dal primo minuto. Da trovare una sistemazione a Conti.