acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 15 maggio 2021

Milan, la rassegna stampa del 15 maggio 2021

MILANO - (fonte: acmilan.com)Con la pubblicazione delle notizie della rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

LA STRATEGIA, CONTINUITÀ ELLIOTT (Gazzetta dello Sport)

Pioli fino al 2024, il ritorno in coppa può portare a un prolungamento per il tecnico. Tomori-Brahim Díaz alla stretta finale, il club prova a tenere anche lo spagnolo. Gigio Donnarumma verso il sì al rinnovo, ma non solo: dopo aver confermato i prestiti, partirà la caccia a Vlahović.

ROSSO DIMEZZATO, SOTTO I 100 MILIONI (Gazzetta dello Sport)

Casa Milan ha dimezzato le perdite nella stagione 2020/21. Il report al 30 giugno scorso era da brividi: meno 195 milioni di euro. Mentre ora le ultime indiscrezioni sulle stime del club gestito da Ivan Gazidis parlano di un contro di meno 95 milioni. Il disavanzo torna sotto controllo.

PIOLI AL RITMO DI ANCELOTTI (Corriere dello Sport)

Stagione di crescita spettacolare per il Milan, culminata nel 7-0 sul Torino. La media punti della squadra allenata da Pioli è di 1.97 come Carlo Ancelotti. Il ritorno in Champions League dopo sette anni è vicinissimo. Scelte coraggiose, squadra giovane e disciplinata. Ora basta una vittoria.

PAVOLETTI, ORGOGLIO CAGLIARI (Corriere dello Sport)

"Ci avevano fatto il funerale", ha commentato Leonardo Pavoletti ieri pomeriggio ai microfoni dell'emittente Radiolina l'attaccante cagliaritano. Ha continuato l'attaccante decisivo nel finale di stagione: "Nel momento critico o scappi o resti a combattere. Fiero di noi".

IL "RITORNO" DI REBIĆ (Tuttosport)

Ante Rebić si scatena nella seconda parte della stagione. Ventuno dei ventidue gol realizzati in campionato dal croato sono arrivati nel girone di ritorno. Quando si scatena, proprio non si ferma più. In questo periodo di assenza di Ibrahimović, il nazionale croato ha saputo non farlo rimpiangere.

PROGETTO CHAMPIONS (Tuttosport)

Mancano tre punti al ritorno nella coppa più prestigiosa: il Milan vuole farlo da protagonista. Il nome che piace moltissimo come alter ego di Ibra è quello di Dusan Vlahović, ma viene sempre stimato anche Andrea Belotti. Manca anche un vice Theo Hernández. Torneranno, seppur di passaggio, Conti, Caldara e Laxalt.

AL MILAN SERVE L'ULTIMA FIAMMATA (Il Giorno)

Ora la scena è del croato Ante Rebić, intenzionato a prendersi l'Europa che conta a suon di gol. Con la tripletta al Toro, il nazionale croato in campionato è arrivato a quota 11 raggiungendo Kessie. Quelli contro Juventus e Torino, sono stati i primi gol di Rebić in stagione giocando da prima punta.

VISITA PER IBRAHIMOVIĆ (Leggo)

Il campione svedese sarà visitato a Roma dal professor Musahi, lo stesso che lo ha operato 4 anni fa dopo l'infortunio a Manchester. Riuscirà a questo punto Zlatan a essere pronto per il prossimo 11 giugno per il via all'Europeo? Difficile se non impossibile da dire oggi.

LE IDEE E LA CALMA DI PIOLI (Gazzetta dello Sport)

Tutti pensavano dopo le sconfitte contro Sassuolo e Lazio che la corsa del Milan stesse ormai finendo malinconicamente. Tutti tranne uno, Stefano Pioli. L'allenatore del Milan sa infondere coraggio nei momenti delicati. Così il Milan si è ripreso il suo posto, meritatissimo, nella corsa Champions.

TERZETTO IN DOPPIA CIFRA (Tuttosport)

Rebić e Kessie, con i gol al Torino, hanno superato le dieci reti come aveva già fatto a suo tempo Ibrahimović. Non succedeva dalla stagione 2012/13: anche allora la squadra guidata da Allegri riuscì a qualificarsi per la Champions League. All'epoca ci furono i 16 gol di El Shaarawy, i 15 di Pazzini e i 12 di Balotelli.