acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 15 luglio 2021

Il Milan non vuole spendere nemmeno 45 milioni con lo sconto per Luis Alberto e offre alla pari Rafael Leão, ma la Lazio pretende un sostanzioso conguaglio. Tare preferisce il belga 22enne Alexis Saelemaekers.

Domani riunione in Lega, riforma del campionato entro il 2024: 18 squadre e playoff. Intanto la Serie A insiste per l'apertura degli stadi al 100%, con green pass alla francese. Ma per adesso il Governo non intenderebbe andare oltre la metà della capienza.