acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 14 agosto 2021

Milan, la rassegna stampa del 14 agosto 2021

(fonte: acmilan.com)

FARI SU GIROUD E OCCHIO A DÍAZ (Gazzetta dello Sport)

Come stanno le sette sorelle a una settimana dal via del campionato? Kessie e Ibra ritorneranno e Maignan in questo precampionato ha dimostrato di essere un portiere affidabile. Fari puntati su Giroud, il centravanti che non c'era. In questo precampionato ha brillato Brahim Díaz, che Pioli ha un po' decentrato.

IBRA CORRE VERSO IL RIENTRO (Gazzetta dello Sport)

Ibra si ispira a Benjamin Button: con una foto social festeggia il ritorno in campo, ma per giocare dovrà aspettare metà settembre. Per il momento Zlatan corre, anche intensamente, senza però testare l'impatto con il pallone: ci vorrà ancora qualche giorno di tempo.

TONALI-BENNACER, PROVE DI SAMP (Corriere dello Sport)

Dopo Nizza, Valencia e Real Madrid, si continua con le amichevoli internazionali: contro il Panathinaikos il Milan parte con Tonali e Bennacer a centrocampo. Il terzetto formato da Saelemaekers, Brahim Díaz e Leão agirà dietro a Giroud. Un solo cambiamento, Bennacer per Krunić, rispetto alla squadra schierata contro il Real.

KESSIE SI DEVE FERMARE (Corriere dello Sport)

Il "Presidente", reduce dalle Olimpiadi, paga un inizio di stagione intenso. L'ivoriano ha accusato uno stiramento al flessore: rientrerà a settembre. Franck Kessie salterà solo il primissimo segmento della stagione. Ieri pomeriggio l'ivoriano si è recato presso la sede rossonera. Nel frattempo prosegue la caccia a un centrocampista.

MILAN A CASA DEL PARÒN (Tuttosport)

Stasera amichevole a Trieste, parla Tito Rocco, figlio di Nereo: "Pioli come papà, guida il gruppo da vero maestro. Il tecnico rossonero sa trattare i ragazzi come una famiglia ed è seguito senza inutili eccessi o isterismi. Con la famiglia Maldini abbiamo un rapporto speciale da sempre. E Florenzi sarebbe un gran colpo".

VOGEL: "IO SOGNAVO IL MILAN" (Corriere del Ticino)

Un tempo il geometra della Nazionale svizzera era lui, Johann Vogel, oggi allenatore della Svizzera Under-17. L'intervista: "Io sognavo di diventare calciatore del Milan, ed è successo. Da allenatore non ho ancora un obiettivo chiaro. Sento che prima o poi arriverà un'occasione ma non so tra quanto tempo".

GIROUD VA IN CERCA DEL GOL (Tuttosport)

Amichevole con il Panathinaikos oggi alle 20.30. Dopo il test con il Real Madrid, Giroud vuole nuove conferme. Esame anche per Tonali che senza Kessie avrà più responsabilità. L'ambientamento dell'attaccante francese prosegue a gonfie vele. Dal canto suo Tonali vuole fare di tutto per riscattarsi da una stagione poco fortunata.

VERTICE CON LA ROMA (Gazzetta dello Sport)

Florenzi è in pole, vertice con la Roma al rientro da Londra. Da sciogliere il modo formula, ma l'intesa è sempre possibile. Nessuno dei due club sembra volersi smuovere dalle proprie convinzioni. Il Milan vuole un affare low-cost, la Roma vuol fare cassa. L'abile lavoro di mediazione di Alessandro Lucci porterà all'intesa.

JUVENTUS, POI MILAN E ATALANTA (Gazzetta dello Sport)

L'intervista a Claudio Ranieri: "In pole position c'è la Juventus, il rientro di Allegri ha una logica. Dietro la Juventus, vedo Milan e Atalanta. Il Milan ha un progetto di crescita avviato. Ha preso Giroud, un centravanti di statura internazionale. Mi auguro che Ibrahimović torni ad alti livelli".

ASSALTO AD ADLI (Corriere dello Sport)

Yacine Adli va in scadenza di contratto fra due anni e il Milan è impegnato ad abbassare le pretese economiche del Bordeaux attestato sulla richiesta di 10 milioni di euro. Il prossimo tentativo dovrebbe essere quello più convincente e potrebbe sbloccare la trattativa per Adli.