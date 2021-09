acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 13 settembre 2021

Con la pubblicazione delle notizie nella rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità”. IL CALCIO PIÙ BELLO È DI PIOLI (La Gazzetta dello Sport) Il Milan ha riabbracciato il suo...

Redazione Il Milanista

Con la pubblicazione delle notizie nella rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità".

IL CALCIO PIÙ BELLO È DI PIOLI (La Gazzetta dello Sport)

Il Milan ha riabbracciato il suo totem: giornalisticamente la notizia più saporita. Ma ce n'è un'altra non meno pesante: ieri abbiamo visto un Milan da Scudetto. Non diciamo che Io vincerà, ma se saprà essere spesso ciò è che è stato nel primo tempo di ieri, ne perderà poche. Nei primi 45' ha mostrato il miglior calcio visto finora.

TONALI HA CANCELLATO LUIS ALBERTO (La Gazzetta dello Sport)

Le pagelle. 8 a Pioli: "Ha rubato l'idea a Sarri, ha preso a morsi l'avversario dal primo all'ultimo minuto. Per un tempo la pressione è stata feroce, nella ripresa più rilassata, in modalità gestione e risoluzione. 8 anche a Tonali: "Ha trascinato Luis Alberto sull'orlo di una crisi di nervi e questa è stata la parte gattusiana della sua partita".

LA LEZIONE DI PIOLI (Corriere dello Sport)

Pioli ha stritolato Sarri dal punto di vista tattico e fisico con una squadra aggressiva e ricca di qualità, feroce nel recupero del pallone: Luis Alberto e Milinković marcati a uomo, Felipe e Pedro sempre anticipati, Leiva soffocato. La Lazio non è mai riuscita a trovare una soluzione per alzare la testa e confrontarsi con il Milan.

CORI RAZZISTI: IL MILAN VALUTA L'ESPOSTO (Corriere dello Sport)

Dopo gli episodi di Bergamo, anche a San Siro cori razzisti. La nota rossonera: "In merito ai cori discriminatori all'indirizzo del nostro calciatore Bakayoko provenienti dal settore ospiti e avvertiti da alcuni giornalisti e spettatori - cosi il Club rossonero su Twitter AC Milan - dopo le opportune verifiche sta valutando di presentare un esposto alla Figc".

TIFOSI LAZIO: CORI RAZZISTI (Tuttosport)

A metà ripresa, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, il centrocampista del Milan Tiémoué Bakayoko è stato bersaglio di cori razzisti da parte dei sostenitori della Lazio. Il coro era stato udito anche nel riscaldamento delle due squadre, intorno alle 17.30. Il Milan sta valutando se presentare un esposto alla FIGC.

PIOLI: "IBRA HA IL FUOCO DENTRO" (Tuttosport)

"I nostri sogni rimangono grandissimi, ma dobbiamo sognare di notte e lavorare di giorno per realizzare questi sogni". Con un aforisma degno di Oscar Wilde, Stefano Pioli, fresco di prima posizione in classifica in coabitazione con altre squadre, ha voluto indicare la strada ai suoi ragazzi.

"VOLA BASSO E SCHIVA IL SASSO" (Corriere della Sera)

I complimenti per i punti uniti alla piacevolezza della manovra si sprecano ma l'allenatore del Milan parte in dribbling: "A Parma si dice vola basso e schiva il sasso. Per altro abbiamo concesso pochissimo all'attacco della Lazio, finora uno dei più prolifici".

GIUSTO IL RIGORE SU KESSIE (Corriere della Sera)

Paolo Casarin: "Milan-Lazio è stata una partita intensa, Chiffi un arbitro calmo. Gioco veloce, grazie a un arbitraggio con pochi interventi; non sempre i calciatori hanno però condiviso le scelte di Chiffi. Immobile colpisce il piede di Kessie in anticipo sulla palla, non facile da valutare. Il VAR Mazzoleni chiama Chiffi all'OFR ed è rigore".

ATTENTI AL MILAN (Repubblica)

Pioli sta ruotando con successo i suoi giocatori. Stavolta erano in panchina Kjær, Bennacer e Saelemaekers, oltre a Bakayoko (scampato a un possibile rosso per una pedata a Acerbi e poi uscito per infortunio, da valutare, alla gamba sinistra). Non li hanno fatti rimpiangere Romagnoli, di nuovo capitano, né Tonali, cui sarà difficile togliere il posto, né Florenzi, né tanto meno Rebić.

SHEVCHENKO, IL MILAN È CRESCIUTO (La Gazzetta dello Sport)

Sheva a San Siro: in cosa l'ha colpito il nuovo Milan di Pioli? "L'essere una squadra viva, con un gran bel ritmo. Una squadra piacevole da vedere, che gioca con facilità e che altrettanto facilmente riesce a costruire ottime azioni. Crea, gioca in verticale, prova sempre a controllare, ha tante soluzioni. Mi piace, sarà li fino alla fine".