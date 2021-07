acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 13 luglio 2021

Ecco la rassegna stampa di martedì 13 sui rossoneri, tratta dal sito ufficiale del Milan

Milan la rassegna stampa del 13 luglio 2021

CACCIA AL TRIS (La Gazzetta dello Sport)

Oggi sprint per Giroud, poi Díaz e Touré. Si chiude per il francese, atteso tra domani e giovedì; su Vlašić per ora il CSKA fa muro.

MILAN AFFASCINATO DA VLAŠIĆ (Corriere dello Sport)

Vale circa 30 milioni per il CSKA. I rossoneri lavorano al prestito con riscatto molto consistente. Intanto pronto l'arrivo di Giroud, si stanno definendo Díaz e Touré. Ora si va alla ricerca di un regista.

CON BALLO-TOURÉ PURE L'IDEA VLAŠIĆ (Tuttosport)

Si stringe con il Monaco per l'esterno. Domani intanto lo sbarco di Giroud; Brahim ai dettagli. I rossoneri per la trequarti non si fermeranno solo a Díaz ma andrà alla ricerca di un altro calciatore che possa alzare il livello dei tre uomini dietro la punta.

CON PIOLI NIENTE RITIRO MA SI FATICA LO STESSO (Tuttosport)

Il programma di allenamento stilato dai preparatori atletici milanisti prevede sedute di almeno due ore, nelle quali si alterna la parte fisica con quella tecnica.

MAIGNAN, ORA DEVI SOSTITUIRE UN EROE (Tuttosport)

Che responsabilità per il portiere. L'euro-incoronazione di Donnarumma rende ancora più pesante la sua eredità, ma il portiere scelto dal Milan arriva con la benedizione di Ancelotti e di... Ibra.

MAIGNAN, COM'È DURA PRENDERE IL POSTO DI DONNARUMMA (Leggo)

Il portiere francese a Milanello a fine mese, dovrà prendere le misure alla porta rossonera e cercare di cominciare al meglio, perché giocherà non nel vuoto di San Siro ma davanti ai tifosi che non perdonano gli errori dei propri calciatori.

TADIĆ LONTANO, TENTAZIONE SABITZER (Nazione-Carlino-Giorno)

Diavolo ancora a caccia del sostituto di Çalhanoğlu, Sabitzer è un colpo possibile e costa 20 milioni, con il contratto in scadenza nel 2022; in difesa si può chiudere per Ballo-Touré del Monaco.

