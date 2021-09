Acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 12 settembre 2021

Ecco la rassegna stampa a tinte rossonere, di domenica 12 settembre, tratta direttamente dal sito ufficiale del Milan

ZLATAN NUOVA RIPARTENZA (Gazzetta dello Sport)

Nel settembre 2001 prima da titolare di Ibrahimović in campionato con l'Ajax (gol al Twente). Ma il 12 settembre 2004, esattamente diciassette anni fa, Ibra si presentava all'Italia con gol al Brescia nella Juventus. Oggi, 12 settembre nuovo debutto: alla terza giornata comincia la stagione di Zlatan, la quinta in rossonero.

POLITICA MILAN E MARCHIO SARRI (Gazzetta dello Sport)

Intervista a Massimo Oddo: "La Juve ammazza campionato non c'è più, Milan e Lazio possono competere. La politica del Milan è quella giusta, puntare sui ragazzi ma con la guida di giocatori come Ibra e Giroud. La Lazio ha in panchina un maestro di calcio, la sua mano è assolutamente già evidente".

IL D-DAY DI ZLATAN (Corriere dello Sport)

Ogni pensiero è rivolto alla Lazio, Zlatan ci sarà. Il D-Day di Ibrahimović, come da didascalia sempre eloquente sul suo profilo Instagram lascia intendere un conto alla rovescia verso il rientro in campo. Il Milan non può che affidarsi alla leadership di Zlatan. “Giocherà uno spezzone”, l'annuncio di Pioli.

PIOLI: "SERVE CONTINUITÀ" (Corriere dello Sport)

Stefano Pioli è al terzo anno sulla panchina del Milan: "Dobbiamo dimostrare di aver capito la lezione del campionato passato, e avere più continuità. Io vorrei che arrivasse la firma: quando c'è una trattativa, può starci che vada per le lunghe. Ma al momento non ci sono problemi con Kessie: lo vedo motivato e sereno".

SEGNALI POSITIVI IN CASA MILAN (Tuttosport)

La vigilia di Pioli: "Siamo migliorati come spessore e come composizione di rosa. Messias è ancora più indietro, ha bisogno di un lavoro specifico. Bakayoko anche lui è un po' indietro. Mi auguro di averli tutti con una condizione più omogenea, ma siamo una squadra con la possibilità di fare diverse scelte e di essere competitivi".

ESAME LAZIO A SAN SIRO (Corriere della Sera)

Ibra is back. Quattro mesi dopo, Zlatan è pronto. Ad accoglierlo stasera un San Siro sold-out: siamo sui 35mila spettatori, il massimo della capienza disponibile. Pioli è intenzionato a non schierarlo titolare. Scelta saggia, visti i sette giorni di fuoco che attendono il Milan. Giroud ha bisogno di qualche giorno per tornare in forma.

DIETRO TORNA ROMAGNOLI (Tuttosport)

In attacco, come nel Milan-Lazio dello scorso 23 dicembre, ci sarà Ante Rebić, provato a lungo nel ruolo di prima punta. Sarà lui a partire dall'inizio con Ibra che subentrerà a gara in corso. Toccherà a Florenzi giocare dal primo minuto come esterno alto a destra. In difesa il ritorno di Romagnoli in coppia con Tomori.

PARTITA DOPPIA PER IL MILAN (Il Giornale)

"I tifosi sono troppo intelligenti per non capire che il Milan è sopra ogni cosa, della vicenda Kessie se ne sta parlando troppo e a sproposito, l'importante è che lui dia l'anima come ha sempre fatto". Il parlare a sproposito di Pioli è riferito ai "si dice", secondo i quali Kessie avrebbe già sottoscritto un accordo molto ricco con il PSG.

SUPER GIACINTI, GOLEADA MILAN (Il Giorno)

Un Milan in forma strabiliante ha annientato la Lazio di Carolina Morace, restando a punteggio pieno in classifica: 8-1 il finale in favore delle rossonere che a Roma hanno fatto una partita perfetta, tenendo le redini del gioco per tutti i 90'. Incredibile la prestazione di capitan Valentina Giacinti, autrice di un super poker.

GANZ, DURISSIMA LEZIONE ALLA MORACE (Il Messaggero)

Terza sconfitta consecutiva per la Lazio. Pesantissima. Il Milan passeggia a Formello: finisce 8-1 per le ragazze di Maurizio Ganz. Una debacle clamorosa indirizzata già al 5' con la rete della Thomas che fino a pochi mesi fa vestiva i colori giallorossi. Da quel momento in poi non c'è stata partita.