acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 12 luglio 2021

Milan la rassegna stampa del 12 luglio 2021

Azzurri da impazzire a Wembley: siamo Campioni d'Europa. Inghilterra ko 4-3 ai rigori, l'Italia in strada festeggia la coppa. Un avvio da incubo, poi finiamo per dominare: Bonucci firma la riscossa, poi Donnarumma ci regala la coppa.

L'Italia espugna Wembley ed è campione dopo 53 anni. L'urlo dell'Italia squarcia la notte inglese: azzurri campioni. Battuta l'Inghilterra ai calci di rigore, Donnarumma decisivo. Notte di festa in tutte le piazze.

C'è Ballo-Touré, ora il Diavolo sulla sinistra spinge il doppio. Il 24enne terzino del Monaco arriverà in prestito: il riscatto è da definire. Sarà colmato il vuoto dietro a Theo Hernández sul lato mancino: Pioli avrà il rinforzo che voleva.

IL DIAVOLO STRINGE PER BALLO-TOURÉ (Corriere dello Sport)

I colloqui tra Milan e Monaco sono già entrati nel vivo, si va verso un prestito con diritto di riscatto per il calciatore che ha già totalizzato più di 100 presenze in Ligue 1 a soli 24 anni. Settimana di fuoco, in arrivo anche Giroud.